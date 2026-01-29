ゴールドマン コレクション 河鍋暁斎の世界

会期：2026年4月22日（水）～6月21日（日）





サントリー美術館（東京・六本木）は、2026年4月22日（水）～6月21日（日）まで「ゴールドマン コレクション 河鍋暁斎の世界」を開催いたします。

幕末・明治期に活躍し、今なお国内外で高い人気を博す河鍋暁斎（1831-89）は、天保2年（1831）、下総国古河（現在の茨城県古河市）に生まれました。数え2歳の時に、家族とともに江戸に移り住むと、7歳の頃から浮世絵師・歌川国芳に手ほどきを受けるようになります。その後、駿河台狩野派の前村洞和・狩野洞白陳信のもとで修業を積み、19歳の時に洞郁陳之の号を授かります。安政4年（1857）に絵師として独立すると、その頃から「狂斎」を名乗り始め、肉筆画、浮世絵版画を数多く制作しました。様々な流派を広く学び、狩野派の本格的な訓練で培った高い技量と、狂画（戯画）の諧謔精神を組み合わせて、独自の画風を確立しました。手がけた作品は神仏画から妖怪画、動物画、世相を反映した風俗画や戯画にいたるまで多岐にわたり、そのいずれにも卓越した画技と機知に富んだ発想が見られます。

人前で即興的に絵を描く席画も得意とし、客の求めに応じてその場で揮毫する書画会にも頻繁に参加しますが、明治3年（1870）、書画会で酔って描いた絵が見咎められ、逮捕、投獄されます。放免の翌年、号を「暁斎」と改めて以降も精力的に制作を続け、暁斎の画業は全盛期を迎えます。

また、開国以来、多くの欧米人が日本を訪れるようになり、暁斎と交流を持ちました。フランスの美術品蒐集家であるエミール・ギメは、その著書『日本散歩 東京－日光』（1880年刊）で初めて暁斎を海外に紹介し、欧米における暁斎の知名度を高めました。日本に住んでいた建築家のジョサイア・コンドルや元軍人でジャーナリストのフランシス・ブリンクリーらは、暁斎の弟子となって絵を学んでいます。

明治22年（1889）、暁斎は胃がんのため59歳で亡くなりますが、彼の生み出した作品は国内外に多大な影響を与えました。

本展では、暁斎コレクションとしては世界でトップクラスの質と量を誇る、イギリス在住のイスラエル・ゴールドマン氏の所蔵作品より、コレクションを代表する名品や、日本初出品の貴重な肉筆画、第一級の摺と保存状態の版画など約110件を展示します。

出品作の半数以上が日本初出品となる、世界最高峰の暁斎コレクションを通して、暁斎の多彩な世界をお楽しみください。

【開催概要】

▼会期：2026年4月22日（水）～6月21日（日）

※作品保護のため、会期中展示替を行います。

▼主催：サントリー美術館、朝日新聞社

▼協賛：三井不動産、鹿島建設、ライブアートブックス（大伸社）、サントリーホールディングス

▼後援：ブリティッシュ・カウンシル、TOKYO MX

▼協力：全日本空輸

▼特別協力：イスラエル・ゴールドマン

▼会場：サントリー美術館

東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階

アクセス（東京ミッドタウン［六本木］まで）

都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結

東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結

東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩約3分

【基本情報】

▼開館時間：10時～18時

※金曜日および5月2日（土）～5日（火・祝）、6月20日（土）は20時まで

※いずれも入館は閉館の30分前まで

▼休館日：火曜日（5月5日は20時まで開館）

▼入館料：

・当日券：一般1,800円、大学生1,200円、高校生1,000円

・前売券：一般1,600円、大学生1,000円、高校生800円

前売ペアチケット3,000円 ※2名様分（2回券としても利用可能）

※前売ペアチケットの販売はサントリー美術館公式オンラインチケットのみ

※中学生以下無料

※サントリー美術館受付、サントリー美術館公式オンラインチケット、ローソンチケット、セブンチケットにて取扱

※前売券の販売は2025年11月22日（土）から2026年4月21日（火）まで

※サントリー美術館受付での販売は開館日のみ

※サントリー美術館は2026年1月13日（火）から4月21日（火）まで改修工事のため休館

▼割引：

・あとろ割：国立新美術館、森美術館の企画展チケット提示で100円割引

・団体割引：20名様以上の団体は100円割引

※割引適用は一種類まで（他の割引との併用不可）

【お問い合せ】

▼TEL：03-3479-8600

▼美術館ウェブサイト：https://www.suntory.co.jp/sma/