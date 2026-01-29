絶対やかない『サンカット(R)』シリーズから『サンリオキャラクターズ』 デザインパッケージを2月2日より数量限定で順次発売

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、日やけ止めブランド『サンカット(R)』から、昨年に引き続き株式会社サンリオのキャラクター「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」「ハローキティ」「ポチャッコ」特別デザインの数量限定商品（5品目5品種、ノープリントプライス）を2月2日より全国の量販店・ドラッグストアを中心に順次発売します。

◇サンカット(R)ブランドサイト https://www.suncut-uv.com/

■発売の意図

毎年多くのお客さまから支持されている『サンカット(R)』限定パッケージを発売致します。昨年に続き、今年も『サンリオキャラクター』とコラボレーションのパッケージデザインです。「デザインが可愛くて、持ち運びしたい」など大変ご好評をいただきました。「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」「ハローキティ」「ポチャッコ」、それぞれのキャラクター顔が商品の表面に昨年とは違った形で大きく描かれた限定パッケージです。今年も主力商品を中心に、使用感や使用シーンで選べる5タイプをラインナップしました。

■商品紹介

日やけ止めスプレー累計売上第1位※1のブランドを代表する商品「プロテクトUV スプレー」と「パーフェクトUV スプレー」は、身体だけでなく髪にも使える日やけ止めスプレーです。塗りにくい場所にも簡単に塗布することができ、外出先での塗り直しにも便利です。「プロテクトUV スプレー」はさらさら軽やかな使用感でありながら肌にしっかり密着し、紫外線ダメージから肌をまもります。「パーフェクトUV スプレー」は、海などのレジャーシーンでもお使いいただける耐久性に優れた日やけ止めスプレーです。「パーフェクトUV ジェル」は、みずみずしい軽い使用感が特長で汗・水・こすれにも強い持続型UVジェルです。「パーフェクトUV エッセンス」は、うるおって、日やけによるシミを防ぎ、汗・水・こすれにも強い持続型UVエッセンスです。「プロテクトUV ミスト」は新処方の耐久ヴェールを採用し、密着を高めながらも、みずみずしいUVミストです。

「パーフェクトUV スプレー」、「パーフェクトUV ジェル」「パーフェクトUV エッセンス」は、海水で膜が強くなる成分を配合することで、塗布した日やけ止めが海に流れ出にくく、海の環境に配慮した処方です。※2

※1 インテージSRI＋日やけ止めスプレー（セルフ・薬系）市場2022年８月～2025年5月の累計販売金額（ブランド計）

※2 2024年1月11日 配信リリース https://www.kosecosmeport.co.jp/corporate/source/eb17f77bb1e5aecfab8de9f946e64a7ebbf1172c.pdf

また、2026年2月20日～3月9日でSanrio＋会員を対象とした、サンカット(R)限定パッケージ商品が抽選で計50名に当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

詳細は後日Sanrio＋内で告知します。

■『サンカット(R)』について

2009年にデビューした、日やけ止めブランドです。髪を含めた全身の徹底ガードを叶える日やけ止めとして、日常からレジャーのシーンまで幅広く使えるラインナップを豊富に取り揃えています。使用感や肌へのやさしさにこだわった処方で、紫外線ダメージから肌や髪をまもります。世界12の国と地域（日本、中国、香港、マカオ、台湾、モンゴル、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン）で展開しています。

2026年2月2日 数量限定順次発売

『サンカット(R)』 (5品目5品種)

商品名/特長/容量

１.サンカット(R) プロテクトUV スプレー 限定デザイン <日やけ止めスプレー> 60g

【SPF50＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★】瞬間さらさらな使用感で簡単手軽に隙なくまもりぬく速乾透明UVスプレー。髪にもお使い頂けます。日やけによるシミ・そばかすを防ぎ、うるおいをあたえ乾燥ダメージを防ぎます。無香料・無着色・無鉱物油・パラベンフリー。

２.サンカット(R) パーフェクトＵＶ スプレー 限定デザイン <日やけ止めスプレー> 60g

【SPF50＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★★】汗・水・こすれ・動きに抜群に強く、強烈紫外線から素肌をまもりぬく持続型UVスプレー。肌にすばやく密着し、UVカット効果が長時間持続します。髪にもお使い頂けます。日やけによるシミ・そばかすを防ぎ、うるおいをあたえ乾燥ダメージを防ぎます。無香料・無着色・無鉱物油・パラベンフリー。

３.サンカット(R) パーフェクトＵＶ ジェル 限定デザイン <日やけ止めジェル> 80g

【SPF50＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★★】汗・水・こすれ・動きに抜群に強く、強烈紫外線から素肌をまもりぬく持続型UVジェル。みずみずしく軽い使用感で肌にすばやく密着し、UVカット効果が長時間持続します。日やけによるシミ・そばかすを防ぎ、うるおいをあたえ乾燥ダメージを防ぎます。無香料・無着色・無鉱物油・パラベンフリー。

４.サンカット(R) パーフェクトＵＶ エッセンス 限定デザイン <日やけ止め美容液> 80g

【SPF50＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★★】汗・水・こすれ・動きに抜群に強く、強烈紫外線から素肌をまもりぬく持続型UV エッセンス。うるおいのある使用感で肌にすばやく密着し、UVカット効果が長時間持続します。日やけによるシミ・そばかすを防ぎ、うるおいをあたえ乾燥ダメージを防ぎます。無香料・無着色・無鉱物油・パラベンフリー。

５.サンカット(R) プロテクトＵＶ ミスト 限定デザイン <日やけ止めミスト> 60mL

【SPF50＋ PA＋＋＋＋ 耐水性★★】みずみずしいのにピタっと密着して紫外線から肌をまもるUVミストシャワー。新処方の耐久ヴェールを採用。日やけによるシミ・そばかすを防ぎ、うるおいをあたえ乾燥ダメージを防ぎます。無香料・無着色・無鉱物油・パラベンフリー。

■『コーセーコスメポート』について

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーホールディングスが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。

このニュースに関するお問い合わせ、下記までお願いいたします。

コーセーコスメポート株式会社 経営企画部 カスタマーコミュニケーション室 広報課

メールアドレス pr@kosecosmeport.co.jp

※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室(フリーコール) TEL 0800-222-2202 でお受けしています。