いつもの料理にちょっと一工夫で、毎日手軽に続けられるゴマ生活を楽しみたい。風味がよく健康的な“すりたてゴマ”が味わえる、『充電式ゴマミル』を新発売。

株式会社大石アンドアソシエイツ（東京都渋谷区、代表取締役：大石洋介）は、イギリスの家電ブランド『Russell Hobbs（ラッセルホブス）』から、風味がよく健康的な“すりたてゴマ”が楽しめる『充電式ゴマミル』を全国のお取扱い店、公式オンラインショップにて2026年2月27日より順次発売いたします。


◆販売の狙い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ゴマは、私たちの食生活の中でも身近にある食材です。



Russell Hobbs（ラッセルホブス）の電動ミルシリーズは、デザイン性と機能性が高く評価され、累計販売数150万本を達成しました。その背景にあるのは、キッチンツールの’’プチ贅沢化・こだわり化‘’です。電動ミルと一緒にキッチンに並べたくなるような製品ラインナップを拡大していくツールが必要であると考えました。



そこで当社は、「ゴマを使う・健康を意識する・調理を楽しむ」という生活背景を基に、ゴマに着目し『充電式ゴマミル』を開発しました。


◆市場背景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1. 日本人はゴマをよく食べる


家庭料理・外食・惣菜いずれでも、ゴマは日常的に使われます。


一方で、「すりゴマ」などの加工品が広く普及しているため、 ”すりたて”ゴマの良さは、十分に知られていません。




2. 健康志向の高まりとゴマの良さの再認識


日本では「カルシウム・鉄・食物繊維・セサミン」などの健康成分が重視されています。


そして、ゴマが「高栄養・高機能食材」として紹介され、健康メリットが解説される記事が多数あることは、私たちがゴマに関心があるからです。





◆製品特長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1．すりたてゴマが簡単に味わえる


風味がよく、栄養価の酸化も少ない、すりたてゴマがスイッチ一つで簡単に味わえます。





なぜ　“すりゴマ”　なのか。それは、香りがよく高い栄養価があるからです。また、すりゴマは風味がよく栄養価も高いとされている一方、ゴマはすった時点から味も栄養価も比較的速く酸化がしやすい食材です。ゴマミルで食べる直前にする、“すりたて”ゴマがベストです！




香りがよい

ゴマは外皮が固く、各成分が中に閉じ込められた状態に近い。
⇒すりつぶすことで香り成分が一気に広がると言われています。






高い栄養価

ゴマは外皮が固く、そのまま食べると消化されにくいことも。


⇒すりつぶすことで中の栄養素が吸収されやすくなるとされています。






2．粗く、細かく、使い道広がる


簡単にすり加減を調整可能で、料理や用途に合わせて細かいすりゴマから粗いすりゴマまで使い道広がります。







3．使い勝手のよい充電式



USB Type-Cで簡単に充電。


約90分でフル充電、使用時間は約60分。





4.その他特長



便利なウッドスタンド付き




LEDで手もとを明るく




簡単お手入れ

ミル本体は臼の部分が細かく分解でき、水洗い可能。




掃除用ブラシ付属

ミルに付いたゴマを簡単に取り除くことができます。




◆Product Information　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


発売日：2026年2月27日（金）


製品名：充電式ゴマミル


型番：7950JP


価格：5,500円（税込）


電源：リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh


サイズ：約Φ5.5xH19.0cm（ウッドスタンドセット：約W9.0×D8.5×H20.0cm）


重量：約315ｇ（ウッドスタンドセット：約350ｇ）


充電 / 使用時間（目安）：フル充電　約90分　／　使用時間　約60分


材質：ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂


付属品：充電用USBケーブル（Type-C）、ウッドスタンド、ブラシ


生産国：中国


JAN：4560132470912





■大石アンドアソシエイツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


株式会社大石アンドアソシエイツは、人の暮らしが「今よりちょっとハッピーに、今よりちょっと快適になる」をスローガンに1997年に東京で設立された家電と生活雑貨の会社です。


イギリスをはじめ世界数十ヶ国で展開しているグローバル家電ブランドRussell Hobbsの日本総販売代理店として、当時まだ日本では普及していなかった電気ケトルを2000年より販売してきました。また、自社ブランドのCoresは2013年より、コーヒーにこだわる人たちに向けたコーヒープロダクトのブランドとして立ち上げ、コーヒーのプロフェッショナルと共に商品開発を行い、コーヒーのプロやコーヒーラバーにも信頼をいただいているブランドに成長してまいりました。



◆本件に関するお問い合わせ先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


広報担当：前田/萩原　E-mail：press＠oanda.co.jp


Russell Hobbs　公式HP　https://russellhobbs.jp/


Russell Hobbs　公式Instagram　https://www.instagram.com/russellhobbs_japan