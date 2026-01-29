‘’家族の時間差ごはんに、フードデリバリーにちょうどいい答え’’広げて保温、丸めて収納できるRussell Hobbs『フードウォーマーパッド』を新発売

株式会社大石アンドアソシエイツ

株式会社大石アンドアソシエイツ（東京都渋谷区、代表取締役：大石洋介）は、イギリスの家電ブランド『Russell Hobbs（ラッセルホブス）』から調理した料理が冷たくならないように保温でき、使用後は丸めて収納できる『フードウォーマーパッド』を全国のお取扱い店、公式オンラインショップにて2026年2月27日より順次発売いたします。

本製品は、4段階の温度設定機能を備え、家族の食事時間が異なるご家庭や、少量の料理を保温したいというニーズに応える新しい“暮らし家電”です。

◆販売の狙い

当社は、今まで、Russell Hobbs（ラッセルホブス）ブランドとして調理家電を開発・販売してきた歴史がありますが、今回は、調理後の「食事」に焦点を当て、温かい料理を楽しむ家電として

『フードウォーマーパッド』を開発しました。

◆市場背景

＜ライフスタイル（食スタイル）の多様化＞

共働きの増加、子供の塾や習い事の増加

⇒家族で一緒にご飯を食べるスタイルが減り、 時間差ごはん」 が増加

宅食サービスの拡大、技術インフラの進化

⇒ 「フードデリバリー」 市場を含めた家食の拡大

ライフスタイル（食スタイル）が多様化する中においても、 温かい料理を楽しみたいというニーズは以前から変わらず存在しています。

◆製品特長

1.4段階の温度設定で料理に合わせた保温

タッチパネル操作で、料理に応じて選べる4段階（45℃・55℃・80℃・100℃）の温度設定。パンや惣菜、煮物、ごはん、鍋、おでん、揚げ物など、料理が冷めないように保温が可能です。

簡単タッチパネル操作全面ヒーターで温かい料理をしっかり保温2．コンパクト設計

主菜と副菜などを置くのにちょうどいいサイズ。食卓やキッチンに置いても圧迫感がなく、日常使いしやすい設計です。

3．巻いて収納できる省スペース仕様、掃除もしやすい

使用後はクルっと巻いてコンパクトにできるため、引き出しや隙間にすっきり収まり、省スペースでの収納も可能です。また、表面は掃除しやすいシリコン製です。

掃除しやすいシリコン製収納バンドと収納袋が付属

4.その他特長

イメージ

コードヒーターでスピード加熱、すぐ使える

安全設計

3時間で自動OFF、消し忘れても安心

電源コード着脱可能

電源コードは取り外し可能で、収納もらくらく

◆想定利用シーン

家族の帰宅時間が異なる平日の夕食、子どもの習い事後の食事、作り置きした料理の一時保温、来客時の“待たせない”おもてなしなど。

電子レンジに戻る手間を減らし、料理と食事の間に生まれるストレスを軽減します。

◆Product Information

発売日：2026年2月27日（金）

製品名：フードウォーマーパッド

型番：3300JP

価格：6,600円（税込）

電源：100V 50/60Hz

消費電力：210W

サイズ：約W46.0xD24.0xH3.5cm

重量：約670g

コードの長さ：約1.8m

材質：ポリカーボネート、シリコン（耐熱温度200℃）

温度範囲：4段階（45℃・55℃・80℃・100℃）

タイマー：3時間後自動オフ

付属品：収納バンド、収納袋

生産国：中国

JAN：4560132470875

◆大石アンドアソシエイツ

株式会社大石アンドアソシエイツは、人の暮らしが「今よりちょっとハッピーに、今よりちょっと快適になる」をスローガンに1997年に東京で設立された

家電と生活雑貨の会社です。

イギリスをはじめ世界数十ヶ国で展開しているグローバル家電ブランドRussell Hobbsの日本総販売代理店として、当時まだ日本では普及していなかった電気ケトルを2000年より販売してきました。また、自社ブランドのCoresは2013年より、コーヒーにこだわる人たちに向けたコーヒープロダクトのブランドとして立ち上げ、コーヒーのプロフェッショナルと共に商品開発を行い、コーヒーのプロやコーヒーラバーにも信頼をいただいているブランドに成長してまいりました。

◆本件に関するお問い合わせ先

株式会社大石アンドアソシエイツ

広報担当：前田/萩原 E-mail：press＠oanda.co.jp

Russell Hobbs 公式HP https://russellhobbs.jp/

Russell Hobbs 公式Instagram https://www.instagram.com/russellhobbs_japan