ペイトナー、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025 Japan」で、15位を受賞

フリーランス向けファクタリングサービス「ペイトナー（https://paytner.co.jp/(https://paytner.co.jp/)）」を提供するペイトナー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：阪井優、以下「ペイトナー」）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率309.0％を記録し、50位中15位を受賞いたしました（デロイトトーマツニュースリリース(https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20260128.html)）。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlをご覧ください。

■ペイトナー株式会社 代表取締役社長 阪井 優 コメント

私たちは「挑戦できる、お金の仕組みをつくる。」をミッションに、取引先に送った入金前の請求書をアップロードすると、取引先に知られることなく、申請から最短即日で報酬を現金として受け取ることのできるオンライン完結型のファクタリングサービス「ペイトナー」を提供しています。

2019年の創業から順調な成長を続けており、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率309.0％を記録し、栄誉ある賞を2年連続受賞できたことを大変光栄に思います。ここまで高い成長率を実現できたのは、お客様や従業員をはじめとする、ペイトナーを応援してくださる皆様のおかげです。引き続き「ペイトナー」をはじめとするフリーランス向け与信インフラの構築により一層注力し、個人が信用を武器に挑戦できる社会の実現を目指してまいります。



■ オンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DrKVexODIoU ]

「ペイトナー」は取引先に送った入金前の請求書をアップロードすると、取引先に知られることなく、申請から最短即日で報酬を現金として受け取ることのできるオンライン完結型のファクタリングサービスです。2025年10月時点で累計申込件数500,000件を突破しています。

「挑戦できる、お金の仕組みをつくる。」というミッションのもと、オンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー」を提供しています。ビジネスに取り組むすべての人たちのお金に関する課題を解決するプラットフォームの構築に向けたサービス展開を目指します。「TechCrunch Tokyo 2019」、「MUFG Digital アクセラレータ」、「FIN/ SUM 2023」、「Forbes JAPAN 100」、「Technology Fast 50 2024 Japan」「すごいベンチャー100」に選出。

・サービスページ：https://paytner.co.jp/

■ 会社概要

社名：ペイトナー株式会社

代表者：代表取締役社長 阪井 優

所在地：東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 5F

資本金：867,450,180円（資本準備金含む）

設立：2019年2月4日

URL ：https://corp.paytner.co.jp/

【Technology Fast 50 Japanプログラムについて】

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlよりご覧いただけます。

