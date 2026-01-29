【水道工事なしのタンク式or分岐水栓式の2WAY】シロカ、卓上据え置き型の「食器洗い乾燥機」を発売！

シロカ株式会社

シロカ株式会社（東京都・千代田区）は、水道工事不要ですぐに使えるタンク式で、1～3人のご家庭に適したサイズの「食器洗い乾燥機 SS-M171」を2026年2月21日に発売します。

製品ページ :https://www.siroca.co.jp/product/dishwasher_basic/

工事不要で使える「卓上据え置き型」の食器洗い乾燥機は、年々市場も拡大し、選択肢が広がっています。シロカの1～3人向け食器洗い乾燥機は、水道工事不要で購入したその日からすぐに使える「タンク式」で、工事が難しい賃貸住宅の方にも好評をいただいている製品です。分岐水栓につないでもお使いいただける“2Wayタイプ”であることも特長です。

この度、1～3人向けのベーシックなモデル、「食器洗い乾燥機 SS-M171」を発売します。

水道工事不要のタンク式ですぐに使い始められるだけでなく、75℃の高温と高圧の水流で360度あらゆる角度から洗い上げる独自の洗浄技術「うずマックス洗浄」により、しつこい油汚れもすっきりキレイに。家族3人分の食器16点を一度に洗えるため、洗い物にかける時間と手間をぐっと減らし、自分時間や家族との時間などに充てることができます。

シロカの「食器洗い乾燥機」で、家事負担を軽減し、自由な時間を創出しませんか？

「タンク式」とは

「タンク式」とは、分岐水栓の取り付け工事が不要で、本体上部の給水口から水を注いで使う、卓上据え置き型の食器洗い乾燥機です。排水用のホースをシンクやバケツ等につなげば、キッチンに限らずどこでもすぐに使用できます。

製品特長

1. 工事不要！その日から使えるタンク式。分岐水栓式でも使える2ｗayタイプ

2. <高温×高圧×360度>の「うずマックス洗浄」で汚れ逃さず99.9%除菌

3. 洗浄中の様子が見える窓付き

4. 空間になじみやすい上品なカラー

1. 工事不要！その日から使えるタンク式。分岐水栓式でも使える2ｗayタイプ

付属の給水カップで、本体上部から水を注ぐ「タンク式」を採用。水道工事不要で、購入したその日からすぐに使い始めることができます。

賃貸住宅など、工事ができないご家庭でも便利。

分岐水栓につないでも使用可能な2wayタイプのため、引っ越しで分岐水栓工事が可能になった場合など、ご家庭のキッチン事情に応じて使用方法を選択して使い続けていただける点も特長です。

2. <高温×高圧×360度>の「うずマックス洗浄」で汚れ逃さず99.9%除菌

75℃の高温かつ約2mに達する高圧の水流で、360度あらゆる角度から洗い上げる独自の洗浄技術「うずマックス洗浄」を採用。カレーを作った後の鍋やお肉をこねた後のボウルなど、手洗いではなかなか落ちにくいしつこい油汚れや、粘度のある汚れもすっきりキレイに洗い上げます。

多くの細菌は75℃で1分以上加熱することで死滅するとされているため、衛生面でも安心してお使いいただけます。

※すすぎ温度は、おいそぎモード使用時は約55℃、低温モード使用時は約60℃です。

3. 洗浄中の様子が見える窓付き

本体内部の様子を外から見ることのできる窓付き。

洗浄中の様子を確認できる安心感や、ドアを開けなくても洗剤の入れ忘れに気付ける便利さがあり、製品をご購入いただいたお客様から挙げられた「実際に使ってみて良かった点」でも上位に入っています。

4. 空間になじみやすい上品なカラー

本体正面のフレームのカラーを、従来モデルよりもさらにキッチンの空間になじみやすく、あたたかみのあるカラー「メタリックウォームグレー」に変更。

シロカオンラインストア 限定モデル（PDW-M151）のご紹介

シロカオンラインストアでは、カラー違いの限定モデルもご用意。本体前面・操作パネル部分のカラーはモダンなシャンパンシルバーで、清潔感のあるたたずまいが特長です。

▼製品ページはこちら

https://store.siroca.jp/products/pdw-m151

※PDW-M151はタイマー機能非搭載、給水ホースは付属しません。その他はSS-M171と同一です。

製品概要

製品名：食器洗い乾燥機

型番：SS-M171

カラー：メタリックウォームグレー

電源：交流 100 V、50/60 Hz

消費電力：512 W / 526 W

本体サイズ（約）：幅 42 cm × 奥行 43.5 cm × 高さ 43.5 cm

本体質量（約）：13 kg（本体、かご、小物入れ）

使用水量（約）：5 L

水道水圧：0.04 MPa ～ 1 MPa

洗浄方式：回転ノズル噴射式

すすぎ方式：ためすすぎ

乾燥方式：送風乾燥

標準収納容量：16 点（大皿2点、中皿2点、小皿2点、中鉢2点、小鉢2点、茶わん2点、汁わん2点、

コップ2点、小物類（はし、スプーン等））

専用洗剤の標準使用量（約）：6 g

セット内容：かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書（保証書）

製品ページ：https://www.siroca.co.jp/product/dishwasher_basic/

・「うずマックス洗浄」はシロカ株式会社の登録商標です。

シロカ株式会社について

日々の暮らしに小さな喜びや心地よさをもたらし、彩りを添えられるよう

ワクワクする機能や、暮らしになじむデザインにこだわった家電製品をお届けします。

シロカ公式サイト：https://www.siroca.co.jp/

シロカオンラインストア 本店：https://store.siroca.jp/

シロカ公式Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/

【クレジットは下記の通りお願いいたします】

シロカ株式会社

〒101-0051東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5階

TEL：0570-001-469

URL: https://www.siroca.co.jp/