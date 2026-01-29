HIX.AI『ディープリサーチ』で瞬時に情報収集！最新アップデートで精度とスピードが大幅アップ

INNOVATE AI PTE. LTD

AIチャットで人気のオールインワンAIプラットフォーム「HIX.AI」(https://hix.ai/ja/deep-research)が、2026年1月29日（木）の最新アップデートで「ディープリサーチ」機能を強化しました。膨大なウェブ情報やマーケットデータを瞬時に収集・分析し、競合調査や記事作成に必要な情報を高精度で提供します。これまで何時間もかかっていたリサーチ作業も、HIX.AIなら数秒で完了できます。信頼性の高い情報をもとに、効率的な意思決定やコンテンツ作成が可能です。

HIX.AI「ディープリサーチ」とは？

HIX.AIの「ディープリサーチ」は、AIによる自動リサーチ機能を備えた高度な検索ツールです。単なるキーワード検索に留まらず、オンライン上の最新情報を網羅的に分析し、信頼性の高い参考文献やデータを基に整理・提示します。AIチャットとの連携により、リサーチ結果をそのままレポート化したり、分析に必要なアウトラインを瞬時に作成することも可能です。

HIX.AI「ディープリサーチ」の主な特徴・メリット

1. 高速リサーチ

- ウェブサイト、ニュース記事、学術論文、SNS投稿など、あらゆる情報源からデータを集めます。- 検索結果は AI が分析し、要点や統計、比較情報を整理して表示。- 競合分析や市場動向の把握、記事作成の参考資料収集など、多用途に活用可能です。無料で試す :https://hix.ai/ja/deep-research

膨大な情報をAIが瞬時に分析し、必要なデータを即座に抽出。短時間で効率的にリサーチが完了します。

2. 高精度な情報整理

AIが信頼性の高いソースを選別し、レポートやアウトラインとしてまとめるため、情報の正確性と網羅性が向上。

3. 競合分析・マーケット調査に最適

特定の業界やサービスに関する競合情報を深く調査可能で、参考文献も表示します。戦略立案やコンテンツ企画の質を大幅に向上させます。

4. SEO対策に強いリサーチ

最新のキーワードやトレンドデータをもとに、検索エンジンに最適化されたコンテンツ作成をサポートします。

5. 簡単操作で誰でも利用可能

プロンプト入力→オンライン情報収集→アウトライン生成→レポート作成、というシンプルなステップで、専門知識がなくても高度なリサーチが可能です。

HIX.AI「ディープリサーチ」の利用方法

ステップ1. 以下のボタンをクリックしてHIX AIにアクセスしてログインします。

ディープリサーチを開始 :https://hix.ai/ja/deep-research

ステップ2. 検索したい情報の内容を入力してください。

ステップ3. AIはご要望に応じて、より詳しい情報を確認するための質問を行い、その回答をもとに、詳細な調査を実施します。

ステップ4. 最後に、完全的なレポートを作成し、参考文献のリンクも表示されます。

HIX.AI「ディープリサーチ」の購入プラン

今すぐ利用 :https://hix.ai/ja/deep-research今すぐ購入 :https://hix.ai/ja/pricing

