高速スクロール対応！スライドカバーを閉じて小さくなる静音Bluetoothマウスを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、新しく高速スクロールに対応した、超コンパクトにも関わらず戻る・進む・ホイールボタンを搭載し、持ち運びに便利なポーチ付きの折りたたみBluetoothマウス「400-MABS233」（ブラック・ブルー）を発売しました。

【掲載ページ】

薄型マウス 高速スクロール Bluetooth 静音 スライドカバー 5ボタン 戻る・進むボタン ポーチ付き 持ち運び 小型 携帯マウス モバイルマウス コンパクト 充電式 スリム 軽量 ブラック

型番：400-MABS233BK 販売価格：3,891円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MABS233BK

薄型マウス 高速スクロール Bluetooth 静音 スライドカバー 5ボタン 戻る・進むボタン ポーチ付き 持ち運び 小型 携帯マウス モバイルマウス コンパクト 充電式 スリム 軽量 ブルー

型番：400-MABS233BL 販売価格：3,891円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MABS233BL

【おすすめポイント】

・高速スクロールに対応し5段階でスクロール速度を変更できるようになり、より便利になりました。

・スライドカバーを閉じることでクレジットカードより奥行が小さくなる。

・カバーがボタンを保護し、ポーチも付属するので持ち運びに最適。

【スライドカバーを閉じると、クレジットカードより小さい】

スライドカバーを閉じるだけで収納時奥行は約7.05cm。クレジットカード（約8.5cm）より小さく、厚さも約2.7cmの薄型設計です。ポケットや小さめポーチにも収まりやすく、移動が多い日でも“持ち歩くストレス”を軽減。必要なときにさっと取り出して、すぐに仕事モードへ切り替えられます。

【新しく高速スクロールに対応】

新搭載の高速スクロールは、用途に合わせて5段階で速度を切り替え可能。物理的にホイールが高速回転するわけではなく、ソフト的に高速スクロールを実装しています。長いWebページ、PDF資料、表計算の縦スクロールなど、スクロール量が多い作業ほど時短効果を実感できます。移動中の限られた時間でも「スクロール」が速くなり、作業テンポがぐっと上がります。

【超コンパクトながら5ボタンの高機能】

超コンパクトながら、左右クリックに加えて戻る・進むボタン、スクロールホイールを備えた5ボタン仕様。ブラウジングや資料参照が多い業務で、キーボードに手を戻す回数を減らし、操作がスムーズになります。ホイールクリックもしやすく、さらに静音ボタンになっており、使いやすさを磨きました。

【持ち運びに便利＆触り心地の良いラバーコーティング】

カバーを閉じると、ボタンが守られて持ち運びの際に便利。外出先でも手をしっかり乗せて操作できる。

カバー部分には触り心地のよいラバーコーティングを施し、握った瞬間の“しっくり感”にもこだわりました。

【乾電池不要のUSB Type-C充電式】

乾電池不要のUSB Type-C充電式で、連続作動時間は約50時間（満充電時の目安）。さらに電源スイッチ付きで、持ち運び中の無駄な電池消耗も防げます。充電ポートは正面に配置し、充電しながらの操作もしやすい設計に改善。付属のポーチとケーブルで、出張や通勤バッグでもきれいに持ち運べます。

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MABS233BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MABS233BL

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mabs233/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-mabs233.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/768376777

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHTCP7HM

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHTT2DFG

