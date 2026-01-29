Cearvol、MIDOアイウェアショー2026に出展決定
イタリア・ミラノ 2026年1月31日 - Cearvolは、MIDOアイウェアショー2026に出展し、Cearvol Lyraというスマート集音メガネを展示します。Lyraは、洗練されたデザインで聞こえをサポートし、ファッションと機能性を兼ね備えています。
アイウェアと聞こえ技術の融合
Lyraは、聞こえサポートの新しい形態「集音メガネ」として、軽度から中等度の聞こえをサポートします。耳に装着することなく、目立たず快適に使用でき、医療機器感を排除したスタイリッシュなアイウェアです。
CESで注目された革新性
Lyraは、CES 2026で最も革新的なウェアラブル製品として注目され、Forbesなどのメディアでも評価されました。さらに、Best of CES 2026アワードを5つ受賞しました。
日常生活に最適なデザイン
Lyraは、音声増幅や背景音減少、指向性マイクシステムを搭載し、長時間使用に適した快適さを提供します。デザインはアイウェアとしての美しさに溶け込み、目立たず使用できます。
MIDOでの出展
MIDOアイウェアショー2026では、Cearvolはアイウェア業界に向けて新しい聞こえ技術を紹介します。ホール2、ブースC77で、Lyraを体験できます。
Cearvolについて
Cearvolは、聞こえ技術を革新し、ライフスタイルに優しい製品を提供する企業です。高度な信号処理と洗練されたデザインを通じて、ユーザーが快適に使える製品を開発しています。
Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/EA8F330D-B9FA-4666-963D-3F41F735A631?channel=PR%2F8%2F14
公式サイト：https://cearvol.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr(https://cearvol.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)
Cearvol JP
広報担当：李
メールアドレス：esme.lee@cearvol.com