Cearvol、MIDOアイウェアショー2026に出展決定

UNICE Intelligent Medical Shenzhen Co.,Ltd.

イタリア・ミラノ 2026年1月31日 - Cearvolは、MIDOアイウェアショー2026に出展し、Cearvol Lyraというスマート集音メガネを展示します。Lyraは、洗練されたデザインで聞こえをサポートし、ファッションと機能性を兼ね備えています。

アイウェアと聞こえ技術の融合

Lyraは、聞こえサポートの新しい形態「集音メガネ」として、軽度から中等度の聞こえをサポートします。耳に装着することなく、目立たず快適に使用でき、医療機器感を排除したスタイリッシュなアイウェアです。

CESで注目された革新性

Lyraは、CES 2026で最も革新的なウェアラブル製品として注目され、Forbesなどのメディアでも評価されました。さらに、Best of CES 2026アワードを5つ受賞しました。

日常生活に最適なデザイン

Lyraは、音声増幅や背景音減少、指向性マイクシステムを搭載し、長時間使用に適した快適さを提供します。デザインはアイウェアとしての美しさに溶け込み、目立たず使用できます。

MIDOでの出展

MIDOアイウェアショー2026では、Cearvolはアイウェア業界に向けて新しい聞こえ技術を紹介します。ホール2、ブースC77で、Lyraを体験できます。

Cearvolについて

Cearvolは、聞こえ技術を革新し、ライフスタイルに優しい製品を提供する企業です。高度な信号処理と洗練されたデザインを通じて、ユーザーが快適に使える製品を開発しています。

Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/EA8F330D-B9FA-4666-963D-3F41F735A631?channel=PR%2F8%2F14

公式サイト：https://cearvol.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr(https://cearvol.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)

Cearvol JP

広報担当：李

メールアドレス：esme.lee@cearvol.com