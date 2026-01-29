dSPACEとMathWorks社がパートナーシップを拡大し、RoadRunnerとASM OpenXを連携

dSPACE Japan株式会社

パーダーボルン、2026年1月28日：dSPACEと、数理コンピューティングソフトウェアのリーディングカンパニーであるMathWorks社は、オープンスタンダードを活用し、交通シミュレーションの効率化を目指してパートナーシップを拡大しました。自動運転アプリケーション開発において、RoadRunnerで作成したロードモデルを新世代のdSPACEトラフィックモデルであるASM OpenXで直接使用できるようになり、開発効率が向上し開発期間を短縮することができます。

「ASM OpenXと強力なロードエディタであるRoadRunnerを組み合わせることにより、お客様は各種のロードモデルと多様な運行設計領域（ODD）で、トラフィックシナリオをより効率的かつ高い費用対効果をもってシミュレートすることができます」とdSPACEプロダクトマネージャのThorsten Püschlは説明しています。「MathWorks社との緊密な協業により、シームレスで実用的なソリューションが完成しました。」

ASM OpenXはdSPACEの新世代のトラフィックモデルです。オープンスタンダードであるOpenSCENARIO XMLおよびOpenDRIVEをネイティブにサポートしています。従来のASMトラフィックモデルでは実現できなかった、標準規格をネイティブで使用することにより、エラーが発生しやすく非効率であったシナリオやロードモデルのファイル変換が不要になりました。手作業に起因する手戻りが大幅に削減されるため、OpenXを使用したdSPACEシミュレーションツールチェーンは、よりシンプルでロバストかつ効率的になります。

RoadRunnerは、プログラミングAPIを備え、詳細なロードモデルや3Dシーン、シナリオを設計するための対話型エディタです。OpenDRIVEとOpenSCENARIOの規格に対応しています。柔軟なカスタマイズ性があり、特にOpenDRIVEでのロードモデル作成において、ASM OpenXを補完する理想的なツールとして高く評価されています。

「dSPACEとの協業は、自動運転車両開発のイノベーションを促進するという共通のコミットメントを反映しています」とMathWorks社プロダクトマネージャのPeter Fryscak氏は述べています。「RoadRunnerとASM OpenXが連携することで、エンジニアはオープンスタンダードを用いてより効率的に作業し、安全性と信頼性の高い自動運転技術を提供することが可能となります。」

