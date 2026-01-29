【国内初】注目作「Hytale」に対応した完全無料のマルチプレイサーバーを『XServer GAMEs』が提供開始！マルチプレイがもっと快適になる専用設定も同時提供

エックスサーバー株式会社

エックスサーバー株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役：小林 尚希）は、2026年1月29日、サーバー構築数7万件（※1）を超えるマルチプレイ専用ゲームサーバーサービス『XServer GAMEs』において、国内初（※2）となる、注目作「Hytale」に対応した完全無料のマルチプレイサーバーの提供を開始しました。あわせて、「Hytale」のマルチプレイをさらに快適にできる、「Hytale」専用のサーバー設定も同時提供しています。

今後も無料マルチプレイサーバーの対応ゲームは順次拡大を予定しています。

■「Hytale」専用のサーバー設定について

ゲームサーバーの各種設定を行える「ゲームパネル」では、コマンド操作を必要とせず、より柔軟かつ快適にサーバー設定を行えるよう、「Hytale」固有の設定機能を備えています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NJ8WLTS7SMw ]

■「Hytale」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76849/table/244_1_b62e258fb6b86b7398f75f15abcb438e.jpg?v=202601291051 ]

「Hytale」は、サンドボックスの自由な創造性とRPGの冒険要素を融合させたゲームです。自動生成される広大な世界を探索し、ダンジョンや秘密、さまざまな生き物と出会いながら、戦闘やクラフトを通じてブロックで世界を形作っていきます。

■『XServer GAMEs』について

ゲームに特化したマルチプレイ専用サーバーサービスです。

有料サーバーに加え、国内初（※3）となる無料サーバーも提供しており、「マインクラフト」「ARK: Survival Evolved」「7 Days to Die」「Palworld（パルワールド）」など、30種類以上のゲームに対応しています。

お申し込み後は最短3分でマルチプレイサーバーが自動構築され、ブラウザ上の操作のみでサーバー設定が可能なため、サーバーの専門知識がない方でも簡単にご利用いただけます。

利用期間は最短3日間から選択でき、「週末だけ友人と遊びたい」といったニーズにも柔軟に対応しています。

『XServer GAMEs』公式サイト :https://games.xserver.ne.jp/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xgames_release_260129

■『XServer GAMEs』の無料マルチプレイサーバーについて

マルチプレイ専用の無料ゲームサーバーです。

少人数での気軽な利用や、本格的に始める前のお試しとして最適で、無料サーバーから有料サーバーへの切り替えや、データの引き継ぎも簡単に行えます。

■無料マルチプレイサーバーの特長

◆国内初！無料でマルチプレイサーバーが利用できる

マルチプレイ専用のゲームサーバーを無料で利用できます。

多くの海外サービスでは言語の壁が課題となりますが、国産サービスである『XServer GAMEs』は、管理画面が完全日本語対応。さらに直感的な操作が可能なため、迷うことなく各種設定を行えます。

◆複数のゲームタイトルに対応

有料プランと同様に、30種類以上のゲームに対応しており、幅広いユーザーにご利用いただけます。

◆ハイスペックな環境

有料プランと同様に最新のハードウェアを採用し、快適なゲームプレイ環境を実現しています。

エックスサーバー株式会社

■会社概要

名称 ： エックスサーバー株式会社

本社所在地： 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F

代表者 ： 代表取締役 小林 尚希

設立 ： 2004年1月23日

資本金 ： 1億円（資本準備金含む）

事業内容 ： クラウドインフラ事業、Webアプリケーションシステムの開発事業、その他、インターネット関連サービス事業

URL ： https://www.xserver.co.jp/

※1 2025年12月1日時点の申し込み件数

※2 2026年1月29日12時時点、自社調べ。国内のゲーム用マルチサーバーサービスを調査した結果。

※3 2025年5月2日時点、自社調べ。国内のゲーム用マルチサーバーサービスを調査した結果。