【ホテルグリーンパーク鈴鹿】「ランチビュッフェ ～あったか洋食＆バレンタインスイーツ～」を開催

株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、2026年2月14日（土）・15日（日）の2日間、運営する「ホテルグリーンパーク鈴鹿」（三重県鈴鹿市）にて、バレンタイン特別企画「ランチビュッフェ～あったか洋食＆バレンタインスイーツ～」を開催いたします。

本イベントでは、ポトフやハッシュドビーフ、煮込みハンバーグなど、体が温まる洋食メニューを中心に、ホテル特製の料理を食べ放題で提供いたします。さらにドリンクも飲み放題でお楽しみいただけます。また、バレンタインをイメージしたチョコパウンドケーキやショートケーキ、プリンなど、多彩なスイーツもご用意しております。

冬を感じる味わい深い料理と華やかなスイーツとともに、ホテルならではの落ち着いた空間でお子様から大人まで心と体が満たされる贅沢なひとときをお楽しみください。

なお、本企画は当社のサステナビリティ推進活動「コミュニティ支援」の地域活性化への取り組みの一環として開催いたします。ホテルという“まちの交流拠点”から、地域の魅力とサステナビリティの輪を広げます。

■開催概要

【日程】2026年2月14日（土）、15日（日） ※2日間限定

【時間】11:30～14:30（ラストオーダー14:00）

【場所】ホテルグリーンパーク鈴鹿2階 宴会場

【アクセス】近鉄「白子駅」より徒歩約10分／鈴鹿ICより約30分。

【料金（税込）】

大人：3,800円

中学生：2,800円

小学生：2,300円

未就学児童：無料

※仕入れ状況により、メニュー内容が変更となる場合がございます。

【ご予約、お問い合わせ】

ホテルグリーンパーク鈴鹿

住所：三重県鈴鹿市白子4-15-20

TEL：059-392-5121

（受付：9:00～18:00）

URL：https://www.greens.co.jp/gpsuzuka/

E-mail：suzukabq@greens.co.jp

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務