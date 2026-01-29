シン・エナジー、千趣会と協力し新電力サービス「ベルメゾンでんき」の提供を開始

シン・エナジー株式会社

シン・エナジー株式会社（本社：兵庫県神戸市／以下、当社）は、このたび株式会社千趣会（本社：大阪市／以下、千趣会）において、新電力サービス「ベルメゾンでんき powered by SymEnergy」（以下、ベルメゾンでんき）のサービス提供を開始したことをお知らせいたします。

【ベルメゾンでんきURL】 https://www.bellemaison.jp/cpg/bmdenki/bmdenki_index.html

本サービスは、12万件以上の契約実績を持ち、生活スタイルに寄り添った電気をお届けするシン・エナジーと、通信販売事業「ベルメゾン」を運営する千趣会が共同で提供します。

■サービス提供の背景と両社について

当社は、地域社会と共に持続可能なエネルギープラットフォームの構築を目指しています。昨今の物価高騰は深刻な社会課題となっており、特に子育て世帯や共働き世帯においては「固定費の削減」は喫緊のテーマです。

千趣会は「ウーマンスマイルカンパニー」として、通信販売事業「ベルメゾン」をはじめとする、お客様の暮らしに寄り添う商品やサービスを提供しています。

生活スタイルに合わせた柔軟な電力プランに強みを持つ当社と千趣会が協力し、同サービスを提供することで、より多くのお客様に「経済的なゆとり」と「安心」をお届けできると考え、今回の協力に至りました。

本サービスの提供を通じて、お客様の暮らしがより豊かになるようサポートすることを目指します。

■対応エリア：北海道・北陸・東京・関西・中国・四国（離島を除く）

■「ベルメゾンでんき」サービス概要と3つの特徴

１. 初期費用・解約手数料が0円

切り替えに伴う初期費用は一切かかりません。また、契約期間の制約や解約時の違約金も発生しないため、「まずは試してみたい」というお客様でも安心してご利用いただけます。

２. 電気の品質はそのまま 安定した電気をお届け

「ベルメゾンでんき」に切り替えても、現在お住まいの地域の一般送配電事業者が管理する送電網をそのまま使用します。そのため、電気の品質や停電時の復旧スピードなどの信頼性はこれまでと変わりません。



３.Webで完結 3ステップでかんたん手続き

お申し込みはWebサイトから24時間いつでも可能です。現在ご契約中の電力会社への解約手続きや工事の立ち合いは原則不要（※1）です。

※1お住まいの環境により、スマートメーターへの交換工事（原則無料・立ち合い不要）が必要な場合があります。

■電気料金削減イメージ

ベルメゾンでんきのウェブサイトでは、お住まいの地域と世帯数をお選びいただくだけで、年間でどの程度電気代が節約できるかをイメージで掲載しています。

●上記削減イメージ試算条件切替前：東京電力エナジーパートナー株式会社契約容量：50A、 使用量：年6,000kWh（500kWh/月）試算期間：2024年11月~2025年10月の実績【その他条件】※電源調達調整単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、実際の単価を使用しております。

※電源調達調整単価は、毎月変動します。

※容量市場拠出金単価は2026年度単価を使用しております。

【注意事項】

※一定の計算条件に基づいて算出しており、実際の電力料金を保証するものではありません。

※お客様の電気の使い方、ご利用エリア、プランによって削減額は異なります。

※比較対象となる料金プランについて、燃料費調整単価に上限がある場合、当社の料金プランには電源調達調整単価に上限がないため、燃料・原料価格の高騰により、当社料金プランの電源調達調整額のほうが高くなる可能性があります。

■今後の展望

「ベルメゾンでんき」の展開において、両社は単なるサービスの提供者に留まらず、お客様のライフステージの変化に伴走するパートナーでありたいと考えています。

今後も同サービスを通じて、日々の固定費削減を通じて創出される「経済的なゆとり」と「安心」が、次世代へと続く豊かな暮らしの礎となるよう、両社一丸となって邁進してまいります。

■企業概要

株式会社千趣会 https://www.senshukai.co.jp

本社：大阪市 / 代表取締役社長：鈴木 聡

1955年の創立以来、暮らしに寄り添い、女性に喜ばれる商品・サービスを提供し続けているウーマンスマイルカンパニー。通信販売事業のベルメゾン をはじめ、法人事業、保険事業、保育(https://www.bellemaison.jp>%E3%82%92%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%80%81%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%80%81%E4%BF%9D%E9%99%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%80%81%E4%BF%9D%E8%82%B2)・学童事業など、女性のライフステージに寄り添った、さまざまなビジネスを展開しています。



シン・エナジー株式会社 https://www.symenergy.co.jp

本社：神戸市 / 代表取締役社長：乾 正博

シン・エナジーは、地域社会と共に持続可能なエネルギーシステムの構築を行い、小売りから発電事業、コンサルティングまで一貫して手掛けています。エネルギーを基軸に資源と経済が循環する社会を実現するプラットフォーマーとなるべく、持続可能なエネルギーの創出と、効率的かつ経済的な利用を推進しています。