PlayStation(R)5/PlayStation(R)4¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡¥Ð¥È¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó£²¡Ù¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡¡¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢PlayStation(R)5/PlayStation(R)4¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥²ー¥à¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡¥Ð¥È¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó£²¡Ù (°Ê²¼¡¢¡Ø¥Ð¥È¥ª¥Ú£²¡Ù)¤Ë¤Æ¡¢
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡¡¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡Ö¦®¥¬¥ó¥À¥à LV1¡×¤ä¡Ö¥Úー¥Í¥í¥Úー LV1¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤«¡¢Ëè½µÆÃÊÌ¤ÊSTEP UPÃêÁªÇÛµë¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¡ãVR¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ä¥Þ¥Õ¥Æ¥£ーÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ÎºÆÈÎÇä¡¢¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡ÖÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ·à¾ìºÇ¿·ºî¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢3½µÏ¢Â³¤Ç¡Ö¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿ー B2¡×¤ä¡Ö¥¥ã¥¯¥Ö¥¬ー¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤è¤ê¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®Ìî¸¾Ï¤µ¤ó¤¬¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×ÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
1·î29Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡¡¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×ÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢Ìò¤Î¾®Ìî¸¾Ï¤µ¤ó¤¬¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¡¢¡Ö¦®¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ä¡Ö¥Úー¥Í¥í¥Úー¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡¡¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Î¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.youtube.com/watch?v=OL2fdbYZ5QE
¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¡Ö¦®¥¬¥ó¥À¥à LV1¡×¤ä¡Ö¥Úー¥Í¥í¥Úー LV1¡×¤Ê¤É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª ¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡¡¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅÃæ¡ª
2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)14:00¤è¤ê¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡¡¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡ÙÅÐ¾ìµ¡ÂÎ¤Î¡Ö¦®¥¬¥ó¥À¥à LV1¡×¤ä¡Ö¥Úー¥Í¥í¥Úー LV1¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖZZ¥¬¥ó¥À¥à LV1¡×¤ä¡Ö¦Í¥¬¥ó¥À¥à LV1¡×¡¢¡ÖFA¡¦¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥¬¥ó¥À¥à LV1¡×¤Ê¤É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¥í¥Óー¤âÁõ¾þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÇÈÄ¤¬¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¦®¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ÎÎ©Áü¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢µ¡ÂÎ¤ä¥í¥Óー¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)14:00¤«¤é¤Ï¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤â³«ºÅÃæ¡£
¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Êó½·¤È¤·¤Æ¡¢³«ºÅ1½µÌÜ¤ÏSTEP1¤Ç¡Ö¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥«ー¥ë Lv1¡×¤¬¡¢³«ºÅ2½µÌÜ¤ÏSTEP2¤Ç¡Ö¥á¥Ã¥µーF01·¿ Lv1¡×¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡¡¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ´ü´Ö¡§
2026/1/29(ÌÚ) 14:00¡¡～¡¡2026/2/26(ÌÚ) 13:59¡¡Í½Äê
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡¡¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=195061
¢¨¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤Ï³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ËÊ£¿ô²ó¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ´¤Æ¤Îµ¡ÂÎ¡¦³Æ¼ïÊª»ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë³«ºÅ´ü´Ö¡§
1½µÌÜ¡¡ 2026/1/29(ÌÚ) 14¡§00¡¡～¡¡2026/2/2(·î) 3¡§59¡¡Í½Äê
2½µÌÜ¡¡ 2026/£²/5(ÌÚ) 14¡§00¡¡～¡¡2026/2/£¹(·î) 3¡§59¡¡Í½Äê
¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=126085
¡Ö¥á¥Ã¥µーF01·¿¡õF02·¿³ÎÄêSTEP UPÃêÁªÇÛµë¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢1½µ¤´¤È¤Ë¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µ¡ÂÎ¤ÎSTEP UPÃêÁªÇÛµë¤ò³«ºÅ¡ª
Âè1½µ¤ÎËÜÆü1·î29Æü(ÌÚ)14:00¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Ã¥µーF01·¿¡õF02·¿³ÎÄêSTEP UPÃêÁªÇÛµë¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£STEP1¤Ç¡Ö¥á¥Ã¥µーF02·¿ LV2¡×¡¢STEP2¤Ç¡Ö¥á¥Ã¥µーF01·¿ LV3¡×¡¢STEP3¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥µーF02·¿ LV3¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì³ÎÄê¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁë¸ý¤Ë¡Ö¥á¥Ã¥µーÍÑL¡¦B¡¦R LV2¡×¡Ö¥á¥Ã¥µーÍÑ¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë LV2¡×¡Ö¥á¥Ã¥µーÍÑL¡¦B¡¦R LV3¡×¡Ö¥á¥Ã¥µーÍÑ¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë LV3¡×¤Î4¤Ä¤ÎÊ¼Áõ¤¬ÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
£²½µÌÜ°Ê¹ß¤â¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÃêÁªÇÛµë¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±―¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¡ÂÎ¤òÆþ¼ê¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥á¥Ã¥µーF01·¿¡õF02·¿³ÎÄêSTEP UPÃêÁªÇÛµë¡×¼Â»Ü´ü´Ö¡§
2026/1/29(ÌÚ) 14:00¡¡～¡¡2026/2/5(ÌÚ) 13:30¡¡Í½Äê
¡Ö¥á¥Ã¥µーF01·¿¡õF02·¿³ÎÄêSTEP UPÃêÁªÇÛµë¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=195068
¡Ö¡ãVR¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ä¥Þ¥Õ¥Æ¥£ーÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×ºÆÈÎÇäÃæ¡ª
ËÜÆü2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢¾®Ìî¸¾Ï¤µ¤ó¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¡ãVR¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ä¥Þ¥Õ¥Æ¥£ーÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òºÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥Èー¥¯¥ó53¸Ä¤Ë¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¥í¥°¥¤¥ó¤äÃêÁªÇÛµë¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡Ö¦®¥¬¥ó¥À¥à¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ãVR¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ä¥Þ¥Õ¥Æ¥£ーÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯ÈÎÇä´ü´Ö¡§
2026/1/29(ÌÚ) 14:00¡¡～¡¡2026/2/26(ÌÚ) 13:59¡¡Í½Äê
¡ãVR¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ä¥Þ¥Õ¥Æ¥£ーÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-CUSA11210_00-PC139A0000000000
¢¨²áµî¤ÎÈÎÇä»þ¤Ë¡Ö¡ã£Ö£Ò¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ä¥Þ¥Õ¥Æ¥£ーÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òÆþ¼êºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¡¢¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤ÎÄÉ²ÃÅù¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È3½µÏ¢Â³¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª ¡ÖÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ·à¾ìºÇ¿·ºî¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷ ¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢
¸ø¼°X¤Ç3½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ð¥È¥ª¥Ú£²¡Ù¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ç¤Ï¡Ö¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿ー B2¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥¥ã¥¯¥Ö¥¬ー¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡ÊL¥µ¥¤¥º¡Ë¡×¤ò³Æ3Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
ÂèÆóÃÆ¡¢Âè»°ÃÆ¤Î¾ÞÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¸ø¼°HP¤È¸ø¼°X¤Ç¹ðÃÎÍ½Äê¡ª
ÍÍ¡¹¤Ê¾ÞÉÊ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒËº¤ì¤º¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ·à¾ìºÇ¿·ºî¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
<±þÊçÊýË¡>
£±.¥Ð¥È¥ª¥Ú2¡Ú¸ø¼°¡Û¡Ê@gundambattleope(https://x.com/gundambattleope)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
£².³ºÅö¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
<Âè°ìÃÆ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö>
³«ºÅÃæ¡¡～¡¡2026/2/5(ÌÚ) 13:59¡¡Í½Äê
<Âè°ìÃÆ¾ÞÉÊ>
¡¦ ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿ー B2¡¡3Ì¾ÍÍ
¡¦¥¥ã¥¯¥Ö¥¬ー¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡ÊL¥µ¥¤¥º¡Ë¡¡3Ì¾ÍÍ
<ÂèÆóÃÆ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö>
2026/2/5(ÌÚ)¡¡～¡¡2026/2/12(ÌÚ) 13:59¡¡Í½Äê
<Âè»°ÃÆ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö>
2026/2/12(ÌÚ)¡¡～¡¡2026/2/18(¿å) 23:59¡¡Í½Äê
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§
https://x.com/gundambattleope/status/2016745755890110638?s=20
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷ ¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=195291
¥Ð¥È¥ª¥Ú£²¡Ú¸ø¼°¡ÛX¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://x.com/gundambattleope
¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥ó¥¹¥ì¥¤II¡¦¥éー¡×¤¬¡Ø¥Ð¥È¥ª¥Ú£²¡Ù¤Ë¼ÂÁõ¡ª
¡ØADVANCE OF Z ¥Æ¥£¥¿ー¥ó¥º¤Î´ú¤Î¤â¤È¤Ë¡Ù¤è¤ê¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥ó¥¹¥ì¥¤II¡¦¥éー¡×¤¬ÃÏ¾å¡¦±§ÃèÎ¾ÍÑ¡¢
COST700¤Î¡ú4ÈÆÍÑµ¡¤È¤·¤Æ¡Ø¥Ð¥È¥ª¥Ú2¡Ù¤Ë¼ÂÁõ¡ª
¼ÂÁõ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ ¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥ó¥¹¥ì¥¤II¡¦¥éー¡×¤ÎÊ¼Áõ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡ÂÎ»²ÀïPV¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖÄä»ß¼Í·â»ÑÀªÀ©¸æ LV2¡×¤È¡Ö¥ªー¥Ðー¥íー¥É LV3¡×¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÄä»ß¼Í·â»ÑÀªÀ©¸æ LV2¡×¤ÏÄä»ß·â¤Á¤Î¼Í·âÊ¼Áõ¤ò»ÈÍÑÃæ¤Ë¥¹¥¥ë¤¬È¯Æ°¡£
È¯Æ°Ãæ¤Ï¼Í·â¹¶·â¤Ë¤è¤ëÈïÃÆ»þ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·Ú¸º¤·¡¢¹´Â«¸ú²Ì¤Î¤Ê¤¤¹¶·â¤òÏ¢Â³¤·¤Æ¼õ¤±¤¿ºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë¤è¤í¤±¤ÎÈ¯À¸¤ò·Ú¸º¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼Í·âÂ°À¤ÎÊ¼Áõ¤Ë¤è¤ë¥À¥áー¥¸¤â·Ú¸º¤¹¤ë¥¹¥¥ë¸ú²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¥ë¡Ö¥ªー¥Ðー¥íー¥É LV3¡×È¯Æ°»þ¤ËÁ´¼Í·âÊ¼Áõ¤Î¥Òー¥È¥²ー¥¸¤¬Á´²óÉü¤·¤Þ¤¹¡£È¯Æ°Ãæ¤ÏÊ¼Áõ»ÈÍÑ»þ¤Î¥Òー¥ÈÎ¨¤¬·Ú¸º¤·¡¢½¸Â«»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤ëºÝ¤Ë¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·µ¡ÂÎ»²ÀïPV¡Ã¥Ï¥¤¥¼¥ó¥¹¥ì¥¤II¡¦¥éー¤Î»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.youtube.com/watch?v=5kIy0Bn5QlE
¡Ö¡ãVR¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡äÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ò³Æ¼ïÈÎÇäÃæ¡ª
ËÜÆü2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢¡Ö¡ãVR¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ä¥×¥ëÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¡ãVR¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ä¥×¥ë¥ÄーÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ ¡Ö¡ãVR¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ä¥Þ¥êー¥ÀÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºÆÈÎÇäÃæ¡ª¤³¤Á¤é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥Èー¥¯¥ó53¸Ä¤Ë¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ãVR¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ä¥×¥ëÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯ÈÎÇä´ü´Ö¡§
2026/1/29(ÌÚ) 14:00¡¡～¡¡2026/2/26(ÌÚ) 13:59¡¡Í½Äê
¡ãVR¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ä¥×¥ëÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-CUSA11210_00-PC137A0000000000
¡ãVR¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ä¥×¥ë¥ÄーÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯ÈÎÇä´ü´Ö¡§
2026/1/29(ÌÚ) 14:00¡¡～¡¡2026/2/26(ÌÚ) 13:59¡¡Í½Äê
¡ãVR¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ä¥×¥ë¥ÄーÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-CUSA11210_00-PC138A0000000000
¡ãVR¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ä¥Þ¥êー¥ÀÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯ÈÎÇä´ü´Ö¡§
2026/1/29(ÌÚ) 14:00¡¡～¡¡2026/2/26(ÌÚ) 13:59¡¡Í½Äê
¡ãVR¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ä¥Þ¥êー¥ÀÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-CUSA11210_00-PC140A0000000000
¢¨²áµî¤ÎÈÎÇä»þ¤Ë¡Ö¡ã£Ö£Ò¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡ä¥Þ¥êー¥ÀÉÕ¤¥Èー¥¯¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òÆþ¼êºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¡¢¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤ÎÄÉ²ÃÅù¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡¥Ð¥È¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó£²¡Ù¤È¤Ï
ËÜºî¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥·¥êー¥ººîÉÊ¤òÂêºà¤Ë540µ¡°Ê¾å¤Îµ¡ÂÎ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢
ºÇÂç6vs6¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Áー¥à¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÃÏ¾å¤È±§Ãè¤òÉñÂæ¤Ë½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀï¾ì¤òÂÎ´¶¤»¤è¡ª
¢£ÈþÎï¤Ê3D¥â¥Ç¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤¿Àï¾ì
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Îµ¡ÂÎ¤ÇÃç´Ö¤È¶¦¤ËÀï¾ì¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢MS¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤ÎµòÅÀ¤ËÇúÃÆ¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤ê¡¢»Ù±çË¤·â¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊâÊ¼ÀïÆ®¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Å¨µ¡ÂÎ¤ò·âÇË¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ·ÑÃÏÅÀ¤ÎÀ©°µ¡¢µòÅÀÇË²õ¤Ê¤É¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀïÆ®½ªÎ»»þ¤Ë¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Â¿¤¤¥Áー¥à¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Àï¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£µ¡ÂÎ¤ò³ÍÆÀ¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥Ùー¥¹¥¥ã¥ó¥×
¥Ùー¥¹¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤Êµ¡ÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÀïÆ®½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥Ð¥È¥ª¥Ú2¡×¤Ç¤Ï¿·µ¡ÂÎ¤¬Ëè½µÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
ÀïÆ®¤Ë½Ð·â¤·¤ÆÇ¤Ì³¤òÃ£À®¤·¡¢Êó½·¤ò³ÍÆÀ¡£
¿·¤·¤¤µ¡ÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤êµ¡ÂÎ¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÀï¾ì¤Ø¡£
Àï²Ì¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¡¢ºÇ¶¯¤ÎMS¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤»¡ª¡ª
¾Ü¤·¤¤Í·¤ÓÊý¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bo2.ggame.jp/jp/system/game-cycle.php
PlayStation(R)5/ PlayStation(R)4ÈÇ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-CUSA11210_00-GUNDAMBO20000002
PlayStation(R)5/PlayStation(R)4ÈÇÀ½ÉÊ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2041_1_0e515679d6df77d63f74530710167542.jpg?v=202601290351 ]
¢¨ PlayStation(R)PlusÌ¤²ÃÆþ¤Ç¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨°ìÉôÍÎÁ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢PlayStationNetwork¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³´Ä¶¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀÜÂ³¤Ë´Ø¤ï¤ëÄÌ¿®Èñ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÈPlayStation¡É¤ª¤è¤Ó¡ÈPS5¡É¡ÈPS4¡É¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨YouTube¤ÏGoogle LLC¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£