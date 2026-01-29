株式会社ココルポート

株式会社ココルポート（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐原敦矢）は、個人投資家・機関投資家合同の2026年６月期 第２四半期決算説明会を、2026年2月13日（金）17時より開催することをお知らせします。 本説明会では、当社の代表取締役が登壇し、2026年２月13日（金）に開示予定の「2026年６月期 第２四半期決算」の内容についてご説明いたします。

■株式会社ココルポート 2026年６月期 第２四半期決算説明会 開催概要

2026年６月期 第２四半期オンライン決算説明会（Zoomウェビナー）

・開催日時：2026年２月13日(金) 17:00～18:00

・説明者 ：代表取締役社長 佐原 敦矢

※15分前には、入室可能となりますので、開始まで待機ください。

ご出席をご希望の方は、以下のURLから事前にご登録くださいますようお願いいたします。

【Zoom URL】

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JJhi9upmSL2H1XEGe-xFZw

もしくは

ウェビナーID：839 7718 0426

パスコード：312626

＜登録方法＞

１．URLにアクセスいただく。

２．登録フォームに入力し、送信する。

３．ご登録いただいたメールアドレスに当日の視聴URLメールが届いているか確認する。

※リンクURLからの登録が出来ない場合につきましては、

Zoomのサイト（ https://zoom.us/join ）にアクセスいただき、

「ミーティングに参加する」からウェビナーIDより、ご視聴登録をお願いいたします。

※当社起因ではない場合の不具合については、個別対応はいたしかねます。

【株式会社ココルポート 会社概要】

会社名 ：株式会社ココルポート

企業理念 ：私たちは一人ひとりの可能性を信じ、自分らしさと笑顔あふれる社会を共創します。

事業内容 ：障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業

資本金 ：5億8,003万円（2025年12月31日時点）

設立年月日：2012年1月5日

従業員数 ：814名（2026年1月1日現在）

本社所在地：神奈川県川崎市川崎区砂子2-5-11 りそな川崎ビル４F

詳細 ：https://www.cocorport.co.jp/