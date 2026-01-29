カキの旨みそのまま！減塩タイプのオイスターソースが登場　李錦記「オイスターソース減塩（チューブ入り）」３月２日新発売「オイスターソース（チューブ入り）」３月２日リフレッシュ

エスビー食品株式会社

エスビー食品株式会社は、創業135年を超える伝統が生んだコクと旨みの「李錦記」オイスターソースより、「オイスターソース減塩（チューブ入り）」を新発売し、「オイスターソース（チューブ入り）」をリフレッシュします。

■商品の概要

・販売エリア：全国

・店頭化予定日：2026年3月2日

・商品仕様：

【品名】李錦記 オイスターソース減塩（チューブ入り）

【内容量】85g

【荷姿】12

【希望小売価格（税別）】300円

【品名】李錦記 オイスターソース（チューブ入り）

【内容量】95g

【荷姿】12

【希望小売価格（税別）】 289円

■商品の特徴

・より使いやすい容器に

液だれを防止する逆止弁ノズルを採用した「液だれ防止キャップ」により、使用後の容器をより清潔に保つことができるようになりました。また、片手でも開閉しやすいワンタッチキャップで、調理時にも手軽にお使いいただけます。

≪オイスターソース減塩（チューブ入り）≫ 新発売

「李錦記オイスターソース（チューブ入り）」に比べ、塩分を25%カットしました。

牡蠣エキス本来の旨みを楽しめる独自調合により、通常のオイスターソースと同じ使い方で料理の減塩ができます。減塩タイプだからこそのやわらかい味わいで、料理にそのままかけてもおいしくお召し上がりいただけます。

≪オイスターソース（チューブ入り）≫ パッケージリフレッシュ

李錦記の王道である「オイスターソース255g」の品質はそのままに、使い勝手の良いチューブタイプにしました。使い切りやすい内容量（大さじ5杯分）で、場所を取らないので保存にも便利です。

■商品化背景

・減塩ニーズと現行品における不満点

健康志向の高まりを背景に、減塩タイプのオイスターソースの興味関心層は7割となっています。

また、オイスターソース使用時、容器の「液だれ」がお客さまの不満点となっていることが分かります。

■李錦記について

世界初のオイスターソースから歴史をスタートさせた李錦記は、香港を拠点に100以上の国や地域で、こだわりの中華食品を展開してきました。

ブランドサイトでは、本格オイスターソースから中華料理に欠かせない「醤」の数々、がらスープや合わせ調味料まで、幅広いラインアップやレシピをご紹介しています。

・「李錦記」ブランドサイト：https://www.sbfoods.co.jp/lkk/（3月2日更新予定）

健康にも配慮した新製品の投入と、使用時の不満点の解消により、お客さま満足度の向上を図ります。