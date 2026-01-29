「YOKAI EXPO 2026」出展者発表全国から86組・106ブースが大集結！

小豆島ヘルシーランド株式会社

小豆島観光協会／妖怪美術館（館長：柳生忠平）は、2026年2月22日（日）香川県・小豆島で開催する「YOKAI EXPO 2026」に全国各地から全国各地から86組・106ブースの出展が決定したことをお知らせいたします。本イベントは「日本最大級の妖怪見本市」として妖怪と妖怪文化を愛する人々が一堂に会するイベントであり、妖怪をテーマに地域振興をする団体、研究者、アーティスト、クリエイター、コスプレイヤー、パフォーマーなど、あらゆる妖怪文化を育む人々が集い、世界に向けて妖怪文化を発信します。妖怪文化と観光、そして地域が交差する特別な一日を、ぜひ小豆島でお楽しみください。

妖怪美術館：小豆島土庄町の「迷路のまち」にある妖怪アートの美術館。館長は妖怪画家の柳生忠平。4つの古民家ギャラリーで妖怪作品を展示し、収蔵点数は900点を超える。年々新たに生まれる現代妖怪が世界的に注目され、仏の出版社より日-英語による図録書籍が出版されている。公式サイト https://meipam.net/ 電話0879-62-0221

今年も全国から106ブースが出展！



全国から妖怪コンテンツが大集合！妖怪をテーマに活動する地域・団体をはじめ、アーティスト、クリエイター、研究者、企業等が参加し、日本各地に息づく妖怪文化の多様な広がりを楽しめる場となります。

■「怪自慢」ブース：全国各地で妖怪をテーマに活動されている地域・団体

・茨城県／ばけばけXR

・神奈川県／逗子のミステリー

・山梨県／大蛇堂

・京都府／大江山酒呑童子祭り実行委員会

・大阪府／沙界妖怪芸術祭

・兵庫県／福崎町観光協会

・広島県／湯本豪一記念日本妖怪博物館（三次もののけミュージアム）

・鳥取県／一般社団法人境港観光協会

・香川県／妖怪美術館

・香川県／ジオの目で見た「讃岐の妖怪」

・徳島県／妖怪屋敷と石の博物館・三好市観光協会

・大分県／豊妖組合

・熊本県／合志マンガミュージアム

・熊本県／熊本県球磨川流域わくわく妖怪ランド

（全14組・順不同）

■「モノノケマーケット」ブース：雑貨、アクセサリー等の物販、ワークショップ、パフォーマンス

蛾画丸彦六／ふくふく商店小豆島支店／レジン妖怪ＢＥＡＴのお店／空歩工房／YELLOW COVER／zimaken_works／十里百／妖怪シンガーソングライターTAROZA／あみあみ絵ぼうし／怪画屋／櫻屋蜃気楼／シマハリコ／瓦礫屋 微塵子堂／成怪納姿／千年堂／梅月夜／ぬばたまの／眼球屋あるぷとらおむ／peascod／迷ひ家 月桐庵／ColorfulCube／イス軸法(R)／DRUNK MONSTER KING／あやかしの杜／3bo／怪電波／モノノケ御朱印／妖怪ベトベト／ハルカタ／妖怪ドーム べとべと紙芝居／オリーブ学園こどもマルシェ／壱弐玖堂／怪作戦／立体紙切り師 辻笙／ヤマウリ屋／一夕斎／岡山妖怪モンスターズ協同組合(NPO法人吉備たくみ会)（全37組・順不同）

■「ご当地キャラ」ブース

さなかさかな香川ご当地VTuber／饂飩之ミコブース／オリーブしまちゃんショップ／【鬼っ子ハンターついなちゃん】プロジェクト（全4組・順不同)

■「企業・商品・観光PR」ブース

アール・シー・フードパック／せとうちのしまDOTART／sakate shop／レールクラフト阿波座／小豆島いちご部会／池田漁協株式会社／小豆島観光協会／拓本体験by大坂城残石記念公園 他（全８組・順不同）

■「協賛社・協力団体」ブース

動き出す妖怪展／株式会社靖雅堂 夏目美術店／岡本株式会社KUTSUSHITA研究所／創作集団 悪役連合／ニンジニアネットワーク 和田ラヂヲの、聴くラヂヲ３／桃太郎電鉄2／TSUTAYA BOOKSTORE TAKAMATSU ORNE／妖怪屋／大筆狐 聿之進（全９組・順不同）

グルメも充実！小豆島最大規模のキッチンカー14台

小豆島内外から14台のキッチンカーが集結。



■キッチンカー

Van de Crape（クレープ）／ガジュマルPIZZA（ピザ）／小豆島珈琲店スピカ（クラムチャウダー）／M's store（唐揚げ）／菓子処 和楽日（わらび餅）／ナナブンノハチくち～な（コッペパン）／茶茶丸（米粉ワッフル）／黄色いたこ焼き屋さん（たこ焼き）／MAHALO ISLAND（ハンバーガー）／池田屋キッチンカー（天領真牡蠣）／屋台 季聞屋（中華そば）／Spoon cafe（唐揚げ弁当）／neutral cafe FINE（スープカレー）／フードトラックカメレオン（ステーキ丼）（全14組・順不同）

YOKAI EXPO 2026 開催概要

「YOKAI EXPO 2026」は、「日本最大級の妖怪見本市」として妖怪と妖怪文化を愛する人々が一堂に会するイベントです。妖怪をテーマに地域振興をする団体、研究者、アーティスト、クリエイター、コスプレイヤー、パフォーマーなど、あらゆる妖怪文化を育む人々が集い世界に向けて妖怪文化を発信します。



・同時開催：第4回 四国妖怪フェスティバル、第4回 節分お疲れ様会

・日時：2026年 2月22日（日）10：00～16：00

・場所：土庄町総合会館 フレトピアホール 香川県小豆郡土庄町甲267-78

・主催：一般社団法人 小豆島観光協会、妖怪美術館

・協力：小豆島ヘルシーランド株式会社、株式会社パオ・フィール、小豆島・迷路のまちアートプロジェクトMeiPAM、小豆島・迷路のまち妖怪プロジェクト実行委員会

・後援：土庄町、小豆島町、土庄町教育委員会、小豆島町教育委員会

・来場予定：3,500人

・入場料：無料



■ 主な出演者

小松和彦様（民俗学・文化人類学者）

湯本豪一様（民俗学者・妖怪研究家）

平良志季様（日本画家）

和田ラヂヲ様（ギャグ漫画家）

柳生忠平（妖怪画家・妖怪美術館館長）



▼YOKAI EXPO公式HP

https://www.yokaiexpo.com/(https://www.yokaiexpo.com/)



▼YOKAI EXPO 2026 関連情報

・「YOKAI EXPO 2026」小豆島で開催決定！あの「桃鉄」が小豆島にやってくる！電車のない小豆島が“「桃鉄」の駅”に！？(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000230.000005189.html)

▼鬼のリゾート小豆島キャンペーン 関連情報

・「YOKAI EXPO 2026」 開催記念POPUP高松オルネ「TSUTAYA BOOKSTORE」にて2026/1/15(木)～2026/3/1(日)開催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000005189.html)

・鬼在月（おにありづき）※1 に開幕！「妖怪画大賞 作品展」二十四の瞳映画村で開催 2026/2/1(日)～2026/4/5(日)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000265.000005189.html)

・節分は“鬼が主役”！「鬼在月（おにありづき）」開幕 ～鬼のリゾート小豆島キャンペーン～ スタート記念イベント in 高松オルネ（2026/2/1）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000267.000005189.html)

【妖怪美術館とは】

香川県・小豆島の迷路のまちで900体をこえる妖怪造形作品を展示する美術館。まちの中に点在する4つの古民家をスマホガイドアプリを使いながらめぐる。妖怪の起源から現代の妖怪まで「妖怪造形大賞」に応募された900体を超える作品を展示・保管しています。「妖怪を世界へ」私たちは「妖怪（＝Yokai）を「SAMURAI」（侍）、「KAWAII」（かわいい）と同じような世界語にしたいと考えています。館長は小豆島生まれの妖怪画家・柳生忠平。

妖怪美術館 香川県小豆郡土庄町甲398 0879-62-0221 mail@meipam.net

運営会社：小豆島ヘルシーランド株式会社とは

瀬戸内・小豆島で、オリーブの栽培や研究、化粧品や食品の開発・製造、通信販売などを行うMeiPAM 小豆島・迷路のまちアートプロジェクトの共同運営。地域活性化事業の企画・推進・運営。

社名：小豆島ヘルシーランド株式会社

所在地：香川県小豆郡土庄町甲2721-1

代表取締役社長：柳生敏宏

設立：1985年

HP：https://shl-olive.co.jp/



