バレンタインチョコにもぴったり！洗練された大人の味わい「PABLOmini オペラ」が新登場

焼きたてチーズタルト専門店 PABLO（パブロ）は、2026年2月1日(日)から心斎橋本店にて、「PABLOmini オペラ」を新発売いたします。クラシックな洋菓子＜オペラ＞の魅力を、PABLOらしく再現した、なめらかなチーズタルト生地とカカオ苦み、いちごの酸味が同時に楽しめる上質な味わいの“大人のPABLOmini”です。

(株式会社ドロキア・オラシイタ 本社:大阪府大阪市 代表取締役 嵜本将光)

サクサクのタルト生地にチーズクリームを流しこみ、こんがりと焼き上げました。 その表面を、ほろ苦く香り高いビタースイートチョコレートでコーティングし、甘酸っぱいフリーズドライのストロベリーピースをあしらいました。

なめらかなチーズタルトをパリっと覆うチョコレートの食感と、カカオの奥行きある風味。

そこに重なる、いちごの爽やかな酸味と軽やかな食感の心地よいコントラストをお楽しみください。

商品概要

商品名：

PABLOmini オペラ

価格：

450円（税込）

販売期間：

2026年2月1日（日）～ 3月31日（火）

「オペラ」とは？

「オペラ」とは、フランスで生まれた伝統的なチョコレートケーキ。

チョコレートやクリームなどを何層にも重ねた、美しく奥行きのある味わいが特徴で、その繊細な層構成から“洗練された大人のケーキ”として親しまれています。

本商品「PABLOmini オペラ」は、その世界観をチーズタルトで表現。

チーズのなめらかさにチョコレートのコクと香り、いちごの酸味を重ねることで、オペラの持つクラシックな魅力を、手軽に楽しめる一品に仕上げました。

販売店情報

焼きたてチーズタルト専門店PABLO(パブロ)心斎橋本店

〒542-0085 大阪市中央区心斎橋筋2-8-1心斎橋ゼロワンビル1F

電話番号：06-6211-8260

営業時間：毎日10:00～21:00

PABLO(パブロ)とは

パブロは、お客様に驚きと感動を提供するチーズタルト専門店です。

唯一無二の“とろける食感”を追求した「パブロとろけるチーズタルト」は、2011年の創業以来、世界中のお客様に美味しいサプライズを届けてきました。

まるでテーマパークのような製造工程も楽しめるエンターテインメント感のある店舗、ブランドの枠を超えたコラボレーションなど、わくわくするような“スイーツ体験”をお楽しみください！

PABLO 公式ホームページ(https://www.pablo3.com/)

取材・お問い合わせ先

株式会社ドロキア・オラシイタ

電話：06-6479-3000（10:00～17:00）

広報：山野上 藍（やまのうえ あい）

ドロキア・オラシイタ 公式ホームページ(https://drq.co.jp/)