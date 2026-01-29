手頃な食材で名店の味わい　町中華 合わせ調味料「豚きのこ炒めの素」「あまから肉炒めの素」２月９日 新発売既存７品 リフレッシュ

エスビー食品株式会社

エスビー食品株式会社は、古くから地域に愛され続ける、中華料理中心の大衆食堂の味わいを再現し

た「町中華」シリーズの合わせ調味料から、「豚きのこ炒めの素」「あまから肉炒めの素」を新発売し、既存 7 品をリフレッシュします。

■商品の概要

・販売エリア ： 全国

・店頭化予定日 ： 2026年2月9日

・商品仕様 ： 最終頁に記載

■商品の特徴

・シリーズの魅力を表現したパッケージに刷新

商品名と味わいの特徴をわかりやすく表示し、さらに出来上がりの写真をパッケージの中心に大きく掲載することで、ブランドの特徴でもある、料理のボリューム感を表現したパッケージにリフレッシュしました。

▼「町中華」シリーズ ブランドサイト

https://www.sbfoods.co.jp/machichuka/

≪豚きのこ炒めの素≫ 新発売

ごま油の香ばしさをまとったオイスターソースベースの餡に、ほんのりと香るホワイトペッパーが食欲を刺激する味わいです。

豚バラ肉、しめじ、青菜をフライパンで7分炒めるだけで完成します。

・監修店「生駒軒芝店」（東京 芝公園）について

昭和43年創業。 昭和期の町中華を支えた 「生駒軒」グループの

一店で、芝公園・大門エリアで愛されている老舗です。

名物の「しめじうま煮」はお客さまからの注文が多い、人気メニューです。

≪あまから肉炒めの素≫ 新発売

大勝軒で長年受け継がれる秘伝のチャーシューダレに豆板醤とにんにくを加えた、濃厚で甘辛く、ご飯が進む味わいです。

豚バラ肉、玉ねぎ、ピーマンをフライパンで7分炒めるだけで完成します。

・監修店「お茶の水、大勝軒」（東京 神保町）について

現在は「つけ麺」が有名な大勝軒ですが、創業当時は中華料理店

でした。「復刻版肉炒め」は、当時の味わいを知る店主の監修によって復刻されたメニューです。

■商品化背景

・節約意識と「町中華」シリーズの親和性

物価高が続くなか、家庭での調理シーンにおいては、できるだけ安価な食材を購入する、無駄なく使い切るといった意識が高まっています。

こうしたなか、お店の味・雰囲気を楽しみたい時や、ボリュームのある食事を食べたい時に利用する方が多い「町中華合わせ調味料」は、身近な食材で特別感や満足感のあるメニューを作ることができるブランドとして、さらなる市場浸透の可能性があります。

商品の魅力をわかりやすく表現したパッケージと、新メニューの追加により、

「町中華」合わせ調味料シリーズの利用機会のさらなる拡大を図ります。