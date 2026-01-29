手頃な食材で名店の味わい 町中華 合わせ調味料「豚きのこ炒めの素」「あまから肉炒めの素」２月９日 新発売既存７品 リフレッシュ
エスビー食品株式会社は、古くから地域に愛され続ける、中華料理中心の大衆食堂の味わいを再現し
た「町中華」シリーズの合わせ調味料から、「豚きのこ炒めの素」「あまから肉炒めの素」を新発売し、既存 7 品をリフレッシュします。
■商品の概要
・販売エリア ： 全国
・店頭化予定日 ： 2026年2月9日
・商品仕様 ： 最終頁に記載
■商品の特徴
・シリーズの魅力を表現したパッケージに刷新
商品名と味わいの特徴をわかりやすく表示し、さらに出来上がりの写真をパッケージの中心に大きく掲載することで、ブランドの特徴でもある、料理のボリューム感を表現したパッケージにリフレッシュしました。
▼「町中華」シリーズ ブランドサイト
https://www.sbfoods.co.jp/machichuka/
≪豚きのこ炒めの素≫ 新発売
ごま油の香ばしさをまとったオイスターソースベースの餡に、ほんのりと香るホワイトペッパーが食欲を刺激する味わいです。
豚バラ肉、しめじ、青菜をフライパンで7分炒めるだけで完成します。
・監修店「生駒軒芝店」（東京 芝公園）について
昭和43年創業。 昭和期の町中華を支えた 「生駒軒」グループの
一店で、芝公園・大門エリアで愛されている老舗です。
名物の「しめじうま煮」はお客さまからの注文が多い、人気メニューです。
≪あまから肉炒めの素≫ 新発売
大勝軒で長年受け継がれる秘伝のチャーシューダレに豆板醤とにんにくを加えた、濃厚で甘辛く、ご飯が進む味わいです。
豚バラ肉、玉ねぎ、ピーマンをフライパンで7分炒めるだけで完成します。
・監修店「お茶の水、大勝軒」（東京 神保町）について
現在は「つけ麺」が有名な大勝軒ですが、創業当時は中華料理店
でした。「復刻版肉炒め」は、当時の味わいを知る店主の監修によって復刻されたメニューです。
■商品化背景
・節約意識と「町中華」シリーズの親和性
物価高が続くなか、家庭での調理シーンにおいては、できるだけ安価な食材を購入する、無駄なく使い切るといった意識が高まっています。
こうしたなか、お店の味・雰囲気を楽しみたい時や、ボリュームのある食事を食べたい時に利用する方が多い「町中華合わせ調味料」は、身近な食材で特別感や満足感のあるメニューを作ることができるブランドとして、さらなる市場浸透の可能性があります。
商品の魅力をわかりやすく表現したパッケージと、新メニューの追加により、
「町中華」合わせ調味料シリーズの利用機会のさらなる拡大を図ります。