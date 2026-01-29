【MARK IS みなとみらい】2025年の売上高が過去最高の年商292億円を達成／約25店舗の新店・リニューアル店オープンにより施設集客力が強化

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

MARK IS みなとみらい(https://www.mec-markis.jp/mm/)(神奈川県横浜市／運営:三菱地所プロパティマネジメント株式会社)では、2025年※1）の売上高が、過去最高となる約292億円(前年比108％)を達成いたしました。2025年度※2）の売上も、過去最高を更新する見込みです。

※1）2025年：2025年1月1日～12月31日 ※2）2025年度：2025年4月1日～2026年3月31日

2024年の開業10周年大規模リニューアル完了を経て、MARK IS みなとみらいは新たな魅力を備えたフェーズへと移行しました。観光・レジャー需要の回復が続く中、話題性の高い新店のオープンやみなとみらいエリア連携施策を通じて、近隣住民の方々や近隣就業者、観光客まで幅広いお客様にご来館いただいております。今後も地域に根ざした商業施設として、さらなる集客拡大と施設価値の向上に努めてまいります。



■2025年の主な取り組み



※売上高は、東京ガス横浜ショールーム及び、一部サービス店舗を除く1. 映画館、新店・リニューアル店オープンによる施設集客力の強化

2024年4月に開業した映画館「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」では、話題作の上映が続き、映画館を起点とした館内回遊や飲食・物販への波及効果も高く、施設全体の集客を牽引しました。また、2025年春から約25店舗の新店・リニューアル店がオープン。10月にオープンしたみなとみらいエリア最大規模の総合スポーツショップ「スポーツデポフラッグシップストア」などの話題性の高い店舗が売上増加に貢献しました。

2025年 新店・リニューアル店 店舗ロゴ(オープン日)

2. 横浜市やみなとみらいエリアと連動した地域密着の大型プロモーションの展開

ゴールデンウイークの「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025」や、夏休みの「ランドマークプラザ・マークイズみなとみらい 恐竜祭り」、「SPY×FAMILY『おでけけ』大作戦 in 横浜・みなとみらい」など、近隣施設との合同施策を通じてエリア全体の賑わいを創出。クリスマスからニューイヤーシーズンには「トムとジェリー」とコラボレーションした「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025₋2026 -トムとジェリー となりには、キミがいる。-」を展開し、施設集客を獲得しました。今後も横浜市や近隣集客施設であるぴあアリーナMM、Kアリーナ横浜などとの連携も強化し、魅力ある街づくりへの貢献を目指します。

TM & (C) Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)3. 働きがいのある環境づくり、社会貢献活動への取り組み

店舗スタッフへの接客ロールプレイング研修・コンテストの継続実施に加え、スタッフパーティーの開催など、店舗との信頼関係を深める取り組みを実施しました。また、2025年10月よりSDGsの取り組みの一環として、スチールカップをフックとした「みらいバトン・プロジェクト」を始動。店舗や近隣企業、地域住民と連携し資源循環や環境再生の実現に取り組むことにより、社会的循環のインフラとして、地域・環境・人のつながりを生み出す“未来へのバトン”となるような、新たな施設価値の創出を目指していきます。



※「みらいバトン・プロジェクト」について

https://www.mec-markis.jp/mm/statics/goodproject/good202510/good1.html



■MARK IS みなとみらい 施設概要



スチールカップ「MARK IS カップ」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43503/table/387_1_7691aaa9defddcb815ce39c9c5418d1f.jpg?v=202601290351 ]



●イベント情報●

「Yokohama Strawberry Festival 2026」連動

旬のいちごメニューをご提供



横浜赤レンガ倉庫で開催される「Yokohama Strawberry Festival 2026」に合わせて、近隣の商業施設、ホテルなどが連動し、イベント開催期間中に各施設オリジナルのいちごメニューを展開します。MARK IS みなとみらいでは、４店舗がこの季節にぴったりのいちごメニューをご提供いたします。また、対象施設を巡る「横浜いちごトリップスタンプラリー」にも参加いたします。詳細はイベント特設サイトをご確認ください。

「Yokohama Strawberry Festival 2026」キービジュアル[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43503/table/387_2_1c4bfa4da1f0ade39ba27a5b642fc1bb.jpg?v=202601290351 ]

※「Yokohama Strawberry Festival 2026」イベント特設サイト

https://www.yokohama-akarenga.jp/strawberryfes/

【いちごメニュー】

●UNI COFFEE ROASTERY(地下4階)

とろける生ショートケーキ

880 円(税込)

空気をたっぷり含んだふわふわスポンジに、すっと溶ける口どけの良いクリームを重ね、出来立てのような軽やかさに仕上げました。

●カフェ コクテル堂(3階)

いちごのショートケーキ

イートイン 660 円(税込)

テイクアウト 648 円(税込)

ふわふわのシフォンケーキに生クリームといちごをサンドした定番人気のショートケーキ。甘さは控えめに、コクテール堂のエイジングコーヒーとの相性抜群！

●サーティワンアイスクリーム(4階)

上：ベリーベリーストロベリー／下：ストロベリーチーズケーキ

レギュラーシングル(コーンorカップ)

420 円(税込)

ベリーベリーストロベリー：イチゴ果肉と香り高いイチゴビューレを使ったイチゴつくしのフレーバー。

ストロベリーチーズケーキ：クリームチーズを使ったベイクドチーズケーキと甘酸っぱいストロベリーリボンが絶妙！

●NATURAL CREPE(4階)

いちごカスタードホイップクリーム

700 円(税込)

甘酸っぱいいちごと、とろけるカスタード、軽やかなホイップを包んだ贅沢クレープ。主役のいちごを引き立てるカスタードとホイップが口どけなめらかで、デザート時間がちょっと特別に。

