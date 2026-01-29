「ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）」の合計純資産総額が2,000億円を突破

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：荻原亘、以下「当社」）は、このたび、追加型投信「ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）」（以下、当ファンド）の合計純資産総額が2026年1月13日付で合計2,017億円となり、2,000億円を突破しましたことをお知らせします。

当ファンドは、主として米国の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して2023年10月23日に新規設定されました。バリュー株式運用に精通したドナルド・スミス・アンド・カンパニーが実質的な運用を行っています。

■運用担当部（当社グローバルパートナー運用部）からのメッセージ

当ファンドの投資戦略は、有形資産に着目して極めて割安で投資魅力度が高い企業に投資するディープバリュー戦略です。

金、鉄鋼、原油といった各種資源や住宅、航空など、異なる業績サイクルを持つ業界において、業績サイクルの谷にあり市場に見過ごされている銘柄の中から、質の高い企業を厳選し、市場が本質的価値に着目する前に投資することで、上昇局面の機会を獲得してきました。

今後も、本ディープバリューの投資哲学を一貫して追求し、皆さまの信頼にお応えできるよう運用を続けてまいります。

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）の詳細はこちら

https://www.smd-am.co.jp/fund/188702/

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）の詳細はこちら

https://www.smd-am.co.jp/fund/188802/

当社は引き続き、「Quality of Life に貢献する最高の資産運用会社へ。」という経営理念のもと、お客さまの資産形成に貢献してまいります。

設定来の当ファンドの純資産総額*の推移（2023年10月23日から2026年1月13日まで）

*Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）の純資産額の合計

