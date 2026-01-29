新ブランド「pomar / ポマール 」の取扱い開始

株式会社アンプラージュインターナショナル

株式会社アンプラージュインターナショナル (本社：大阪府箕面市、代表取締役：本間光彦、以下 UPI) は、2026年1月29日 (木)より、新たに正規輸入代理店として新ブランド「pomar / ポマール 」の取り扱いを開始いたします。

pomar / ポマール

pomar/ ポマールとは

pomar / ポマール は1960年に創業して以来、革新性・品質・時代を超えるデザインという理念のもと、3世代にわたりフィンランドの暮らしに寄り添うものづくりを作り続けているシューメーカーです。

極寒の地でも快適に着用できるよう考えられたプロダクトの数々は、北欧の自然が持つ荒々しくも美しい佇まいや強さを表現し、時代にとらわれないシンプルなデザインが特徴。一方、GORE-TEX(R)︎やPFASフリーの素材を採用するなど、機能性の追求や環境配慮にも積極的に取り組んでいます。

世界で流通するフットウェアのうち、欧州内で生産されているものが3%未満と言われるなか、pomarはエストニアにある自社工場で、信頼できるパートナーから仕入れた素材を使い生産。熟練の職人によって実直に生み出されるプロダクトには、pomarのクラフトマンシップが宿っています。

pomarの特徴

雪に包まれた極寒の地で、65年以上も家族経営で丁寧なものづくりを続けるpomar。タウンユースにもマッチするモダンなデザインから、雪上など自然の中での活動にも使用可能なモデルまで、流行り廃りにとらわれないラインアップを有します。

また、そのどれもGORE-TEX(R)︎を採用するとともに、独自のパターンのソールを開発し、グリップ力を担保した、まさに北欧の環境に適合する実用性の高いシューズとなっています。

pomarの取り組み

●65年の歴史を持つ、責任あるクラフトマンシップ

世界で流通するフットウェアのうち、ヨーロッパで生産されているものはわずか3％未満と言われる中、自社工場であるエストニア・パルヌの工場では職人たちの働く様子を定期的に公開しています。それは、「語る」だけでなく、「見せる」ことで、一足一足の背景にあるストーリーを伝えたいと考えているからです。pomarのものづくりの中心にいるのは、職人たちです。

だからこそ私たちは、彼らのウェルビーイングに積極的に投資しており、その経験と献身を誇りに思っています。



●素材とサプライヤーについて

pomarは製造工程のすべての段階において、信頼できるサプライヤーやパートナーからの厳選した素材のみを使用しており、品質を確保するため、実際に現地を訪問し、施設の監査を行うことで、高い基準が守られているかを自ら確認しています。

また、先進的な素材メーカーとも積極的に協業し、常に高品質で価値ある製品をお届けすることを目指しています。

●信頼できるパートナー

生産の多くは自社工場で行っていますが、pomarは価値観を共有する信頼できる生産者・製造パートナーとも密に協力しています。

こうしたパートナーシップにより、すべてのpomar製品において、品質・耐久性・責任あるものづくりへの揺るぎない姿勢が確実に反映されています。

それぞれのプロダクトには、何十年にもわたる専門知識と倫理的なクラフトマンシップ、そしてファストファッションに対する明確なスタンスが息づいています。

快適な履き心地を支えながら、私たちが歩くこの地球にも敬意を払う--それがpomarのものづくりです。

●バルト海を守る取り組み pomar × ジョン・ヌルミネン財団

pomarは、バルト海の貴重な自然遺産を守り、その未来を保全するため、ジョン・ヌルミネン財団を支援しています。

「pomar Zero Waste」コレクションのご注文1件につき、pomarはバルト海保全のために4ユーロを寄付しています。

Zero Wasteコレクションは、自社工場に残る余剰素材をすべて活用し、廃棄物を削減することを目的としています。また、他のメーカーにも余剰素材の活用を促し、いかなる廃棄物も海へ流出させない社会を目指しています。

●責任あるレザー調達への取り組み

pomarが使用するレザーはすべて食肉産業の副産物であり、動物がレザーのために飼育されることは決してありません。本来であれば廃棄される可能性のある素材を活用することで、資源の有効利用を促進し、より循環型の社会に貢献しています。

pomarは、Leather Working Group（LWG） による監査を受けたレザーサプライヤーのみと取引しています。エストニア・パルヌにある自社工場で使用される天然皮革はすべて、環境性能において最上位である「ゴールドスタンダード」認証を受けたタンナーから供給されています。

pomar 取り扱いラインナップ

※2026年1月29日時点での商品になります。今後は随時拡大を予定しております。2月18日～20日 渋谷開催 JUMBLE TOKYO & WELLNESS MARKETAUTUMN-WINTER 2026 出店決定！

2026年 2月18日(水) ～ 20日(金)

2月18日(水) 10:00～18:00

2月19日(木) 10:00～18:00

2月20日(金) 10:00～16:00

会場 ： ベルサール渋谷ファースト HALL B1

〒150-0011 東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワーHALL B1

▶︎JUMBLE TOKYO (https://jumble-tokyo.com/)





pomar / ポマール

pomar / ポマール にとって、ラグジュアリーとは「快適さ」の中にあり、自信とは声高に主張するものではなく、一歩一歩には確かな意味があるとpomarは考えています。65年以上にわたり、pomarがつくり続けてきたのは、単なるフットウェアではありません。

それは、フィンランドの暮らし方そのものを支える一足です。

▶︎ BRAND SITE(https://upioutdoor.com/brands/pomar/)

取り扱い店舗

▶︎UPI ONLINE STORE(https://store.upioutdoor.com/collections/pomar)

会社概要

商号：株式会社アンプラージュインターナショナル (UPI)

代表取締役 ：本間光彦

所在地：大阪府箕面市船場東1丁目11番45号

公式WEBサイト：https://upioutdoor.com/

オンラインストア：https://store.upioutdoor.com/