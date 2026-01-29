国産いりこ粉末たっぷり！手軽にカルシウムが摂れる、骨育応援お菓子『魚で毎日カルシウム』が新発売

株式会社 MDホールディングス

株式会社MDホールディングス（本社：大阪府東大阪市）は、手軽に美味しく栄養を補える、魚由来のたんぱく質・カルシウムがたっぷりの、魚の風味広がるお菓子『魚で毎日カルシウム』を2026年3月2日（月）より、全国で発売いたします。

《 開発背景 》

本商品は、国産いりこの粉末をふんだんに練りこみ、薄いシート型に成型し焼き上げた、不足しがちな栄養素をおいしく摂取できる珍味菓子です。

近年、20歳以上の男女共に、カルシウムの摂取量が不足していると言われています。カルシウムは骨の健康維持に重要な栄養素でありながら、カルシウムの推奨摂取量に対して男性では約4割、女性では約3割不足しているという厚生労働省の調査結果が公表されています。

参照：厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

厚生労働省「令和5 年国民健康・栄養調査結果の概要」

そのような背景から、本商品は日々の生活の中で手軽においしくカルシウムを摂取していただけるよう、おやつとして食べていただくほかにも、料理のトッピングやアレンジにも使用していただきやすい商品として開発いたしました。魚のすり身にいりこ粉末を練りこむことで、より魚の風味を感じることのできる商品に仕上げております。

本商品はたんぱく質とカルシウムが豊富で、製品100g当りたんぱく質28.5g、カルシウム656mg、ビタミンD1.9μg、DHA220mg、EPA110mgを含有し、おいしく手軽に魚由来の栄養を摂取できることが特長です。

《 商品特長 》

- 魚のすり身に国産いりこ粉末を練りこみ焼き上げた、カルシウムたっぷりのお魚シート- 魚のすり身にいりこ粉末を練りこむことで、魚由来の栄養素と風味をさらにプラス- 魚由来のたんぱく質とカルシウムを豊富に含むほか、DHA・EPAといった栄養素も含有(製品100g当り:たんぱく質28.5g / カルシウム656mg / ビタミンD1.9μg / DHA220mg / EPA110mg)- 1袋当りのカロリーは、134kcalで罪悪感なく食べられる- 1袋でお魚シートが標準で13枚入り- お魚シート1枚のサイズは、標準で約30mm×120mm- そのまま食べていただくほかに、料理のトッピングやアレンジレシピにも使用していただきやすい設計『魚で毎日カルシウム』薄焼きで硬すぎず、アレンジもしやすいお魚シート

■自分好みにカスタマイズ！開発担当者おすすめのアレンジレシピ集

近年、自分好みにアレンジして楽しむ商品が人気を博しており、食品においてもひと手間加えてのカスタマイズもできる商品が増加しつつあります。そのような傾向の中で、本商品は自分好みにアレンジを加えても食べやすく、個々のスタイルに合わせておいしく食べていただけるお菓子となっております。

野菜スティックロール(ピンチョス)

◆材料(3～4人前)

魚で毎日カルシウム……1袋

大根……1/6カット

きゅうり……1/2カット

にんじん……1/2カット

お好みのソース……適量

◆作り方

１.大根、きゅうり、にんじんを長さ4cm、太さ7mmほどのスティック状にカットする。

２.スティック状にカットした大根、きゅうり、にんじんを『魚で毎日カルシウム』で巻き、崩れないようピックなどで固定する。

３.お好みのソースをかけたり、つけたりしてお召し上がりください。(スイートチリソースがおすすめです)

★市販の野菜スティックを使用いただくと、より手間なく時短で作ることができます。

チーズ焼き

◆材料(3～4人前)

魚で毎日カルシウム……1袋

スライスチーズ……3枚

黒胡椒……適量

◆作り方

１.『魚で毎日カルシウム』に４等分したスライスチーズをのせる。

２.トースターで約2分焼く。

３.お好みで黒胡椒などをかけてお召し上がりください。

★お魚シートとチーズのカルシウムをたっぷり摂取できます

■商品概要

商品名：魚で毎日カルシウム

参考価格：378円（税込）※消費税8％

内容量：40g

発売日：2026年3月2日(月)

販売エリア：全国のスーパー、ドラッグストア

MDホールディングス公式オンラインショップ（https://store.md-holdings.com/）

■公式SNS

公式SNSでは、キャンペーン企画のほか、クリエイターの方とコラボした投稿企画など、フォロワーの皆様にお楽しみいただける企画を多数実施しております。是非ご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73577/table/118_1_a507bfe8e3e02d4e08fe43d0a344a1d8.jpg?v=202601290351 ]

MDホールディングスは、 「Make Daily Happiness ＯＫＡＳＨＩを通して日々の生活に笑顔の時間を創造する」をパーパスに掲げ、事業を通じて持続可能な社会の実現のため、SDGsの目標の達成に向けて取り組んで参ります。

株式会社MDホールディングス

社名：株式会社MDホールディングス

代表者：執行役員CEO 廣田 光浩

所在地：大阪府東大阪市新庄4丁目11-20

設立：1968年（昭和43年）6月3日

事業内容：菓子の販売および卸売業

URL：https://md-holdings.com/