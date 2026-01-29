電気代をもっとおトクに！千趣会が節約生活に寄り添う新電力サービス「ベルメゾンでんき」の提供を開始

株式会社千趣会【詳細URL】 https://www.bellemaison.jp/cpg/bmdenki/bmdenki_index.html

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）は、シン・エナジー株式会社（本社：兵庫県神戸市 代表取締役社長：乾正博 以下シン・エナジー）と協力し、初期費用・解約手数料0円で利用できる新電力サービス「ベルメゾンでんき powered by SymEnergy」（以下「ベルメゾンでんき」）の提供を2026年1月29日(木)より開始します。

※対応エリア：北海道・北陸・東京・関西・中国・四国（離島を除く）

当社は創立以来、通信販売事業「ベルメゾン」をはじめとする事業を通じて、お客様の日常に寄り添った商品・サービスを提供してまいりました。昨今の物価高騰などにより家計への関心が高まる中、毎日使う「電気」を見直すことで、無理なく固定費を削減できるサービスの提供を新たに開始します。本サービスの提供を通じて、お客様の暮らしがより豊かになるよう、サポートすることを目指しています。

本サービスは、ベルメゾンを運営する千趣会と、現在12万件以上のお客様に対し、生活スタイルに寄り添った電気を供給しているシン・エナジーが提供するサービスで、シン・エナジーの提供する「きほんプラン」を千趣会が案内するものです。

【「ベルメゾンでんき」 3つの特徴】

- 初期費用・解約手数料が0円切り替えに伴う初期費用は一切かかりません。また、契約期間の制約や解約時の違約金も発生しないため、「まずは試してみたい」というお客様でも安心してご利用いただけます。- 電気の品質はそのまま 安定した供給体制「ベルメゾンでんき」に切り替えても、現在お住まいの地域の一般送配電事業者が管理する送電網をそのまま使用します。そのため、電気の品質や停電時の復旧サポートなどの信頼性はこれまでと変わりません。- Webで完結 3ステップでかんたん手続きお申し込みはWebサイトから24時間いつでも可能です。現在ご契約中の電力会社への解約手続きや工事の立ち合いは原則不要（※1）です。（※1）お住まいの環境により、スマートメーターへの交換工事（原則無料・立ち合い不要）が必要な場合があります。

【どのくらい安くなる？「金額シミュレーション」】

お住まいの地域と世帯数を入力するだけで、年間でどの程度電気代が節約できるか、簡単にシミュレーションすることができます。

※シミュレーション例（東京エリア・4人世帯の場合）

【削減イメージ試算条件】切替前：東京電力エナジーパートナー株式会社契約容量：50A、使用量：年6,000kWh（500kWh/月）試算期間：2024年11月～2025年10月の実績【その他条件】※電源調達調整単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、実際の単価を使用しております。※電源調達調整単価は、毎月変動します。※容量市場拠出金単価は2026年度単価を使用しております。【注意事項】※一定の計算条件に基づいて算出しており、実際の電力料金を保証するものではありません。※お客様の電気の使い方、ご利用エリア、プランによって削減額は異なります。※比較対象となる料金プランについて、燃料費調整単価に上限がある場合、当社の料金プランには電源調達調整単価に上限がないため、燃料・原料価格の高騰により、当社料金プランの電源調達調整額のほうが高くなる可能性があります。

●シン・エナジー株式会社について ＜https://www.symenergy.co.jp/＞

シン・エナジーは、地域社会と共に持続可能なエネルギーシステムの構築を行い、小売りから発電事業、コンサルティングまで一貫して手掛けています。エネルギーを基軸に資源と経済が循環する社会を実現するプラットフォーマーとなるべく、持続可能なエネルギーの創出と、効率的かつ経済的な利用を推進しています。

●株式会社千趣会について <https://www.senshukai.co.jp/>

1955年の創立以来、暮らしに寄り添い、女性に喜ばれる商品・サービスを提供し続けているウーマンスマイルカンパニー。通信販売事業のベルメゾン<https://www.bellemaison.jp/>をはじめ、法人事業、保険事業、保育・学童事業など、女性のライフステージに寄り添った、さまざまなビジネスを展開しています。

【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657 （受付時間：10時～17時 ※日祝除く）

※通話料はお客様負担となります。