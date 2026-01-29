一般財団法人流通システム開発センター

情報志向型卸売業研究会(https://www.gs1jp.org/group/oroshi-ken/)（略称：卸研／事務局：GS1 Japan）は、2026年3月6日（金）に「2025年度卸研グループ別検討結果発表会」を開催いたします。

卸研の中で特に活動の中心となる「研究委員会」では、委員自らがテーマを設定し検討を行っています。2025年度は「次世代卸売業への変革」を全体テーマに、7つのグループに分かれて議論を行いました。今回、検討結果を発表する会を開催いたしますので、ぜひご参加ください。

なお、リテールテックJAPAN(https://messe.nikkei.co.jp/rt/)（主催：日本経済新聞社）オンラインセミナーとのハイブリッド開催となることから、オンライン参加の方はリテールテックJAPANへお申し込みいただく形となります。

【開催概要】

日 時：2026年3月6日（金）13:30-16:45

場 所：《会場参加》KFC Hall(https://www.tokyo-kfc.co.jp/access/)（国際ファッションセンタービル（東京都墨田区横網1-6-1））／《オンライン参加》リテールテックJAPAN

参加費：会場参加・オンライン参加ともに無料

懇親会：会場参加の方は、発表会終了後、会場内にて懇親会を開催します。

★ご来場・セミナーご登録はこちらから！

https://www.gs1jp.org/standalone/20260306.html

【プログラム】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167074/table/8_1_6db444dece5dbdc99ee79fd7b7d384f6.jpg?v=202601290351 ]

お問合せ先： 卸研事務局＜oroshiken@gs1jp.org＞

※卸研について

卸研は、各業種の卸売業に共通する情報化の課題を中心として研究し、情報志向型卸売業への発展を図ることにより、卸売業の合理化及び近代化を促進することを目的として、1985年8月、通商産業省（現：経済産業省）の指導により設立されました。

設立後、卸の情報化に関するわが国唯一の業種横断的な調査研究ならびに啓蒙活動を行う研究会として、さまざまな研究や提言を行ってきました。

事務局は、GS1 Japan（（一財）流通システム開発センター）内に置かれています。

詳細は、https://www.gs1jp.org/group/oroshi-ken/をご覧ください。