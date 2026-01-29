スポーツナビ「センバツLIVE!」でセンバツ高校野球の出場校決定をライブ配信

株式会社毎日新聞社

株式会社毎日新聞社（代表取締役社長：松木健、以下、毎日新聞社）と株式会社毎日放送（代表取締役社長：虫明洋一、以下、MBS）、LINEヤフー株式会社（代表取締役社長 CEO：出澤剛、以下、LINEヤフー）は共同で、LINEヤフーが運営するスポーツ総合サイト「スポーツナビ」で展開する「センバツLIVE!」（https://baseball.yahoo.co.jp/hsb_spring/）において、第98回選抜高等学校野球大会（毎日新聞社、日本高等学校野球連盟主催、以下、センバツ高校野球）の出場校が決定する1月30日（金）の選考委員会総会の模様をライブ配信します。

センバツLIVE!

センバツ高校野球は1月30日（金）に選考委員会が開かれ、21世紀枠2校を含む出場32校が決定します。3月6日（金）の組み合わせ抽選会を経て、3月19日（木）に開幕します。

■地区別の出場枠

一般選考＝30（神宮大会枠1含む）

北海道1▽東北3▽関東・東京6▽東海3▽北信越2▽近畿6▽中国2▽四国2▽九州5（九州は神宮大会枠を獲得し、選考枠が1増）

※関東・東京は、関東4校と東京1校を選んだ後、両地区を比較して残り1校を決定

21世紀枠＝2

各地区候補9校から東西を区分せず2校を選出

ライブ配信URL

https://sports.yahoo.co.jp/contents/21120

配信予定

2026年1月30日（金）15時～

「センバツLIVE!」について

センバツ高校野球の動画やニュースなどのコンテンツをスマートフォンやタブレット端末、PCでいつでもどこでも楽しめる大会公式サービスです。大会を主催する毎日新聞社と、1950年代後半から長年にわたってセンバツ高校野球を中継してきたMBSが、2016年に共同で開始しました。ハイライト、見逃し動画などMBSが展開する動画と、速報・深掘りニュースや一球速報など毎日新聞社が提供するコンテンツをお届けしています。

「スポーツナビ」について

LINEヤフーが運営する日本最大級のスポーツ総合サイトです。プロ野球、MLB、高校野球やサッカー、テニスなどのスポーツに関する最新ニュースや試合日程、速報、コラムなどをお届けしています。

・「スポーツナビ」：https://sports.yahoo.co.jp/

・「スポーツナビ」アプリ：https://sports.yahoo.co.jp/promo/app/sportsnavi