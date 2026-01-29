株式会社毎日新聞社

株式会社毎日新聞社（代表取締役社長：松木健、以下、毎日新聞社）と株式会社毎日放送（代表取締役社長：虫明洋一、以下、MBS）、株式会社TVer（代表取締役社長：大場洋士、以下、TVer）は共同で、第98回選抜高等学校野球大会（毎日新聞社、日本高等学校野球連盟主催、以下、センバツ高校野球）を無料ライブ配信する「センバツLIVE!」を「TVer」でも展開します。2026年1月30日（金）には出場校が決定する選考委員会総会の模様をライブ配信します。

センバツ高校野球は3月19日（木）に開幕します。1月30日（金）の選考委員会で、21世紀枠2校を含む出場32校が決定し、3月6日（金）の組み合わせ抽選会で対戦カードが決まります。

地区別の出場枠

一般選考＝30（神宮大会枠1含む）

北海道1▽東北3▽関東・東京6▽東海3▽北信越2▽近畿6▽中国2▽四国2▽九州5（九州は神宮大会枠を獲得し、選考枠が1増）

※関東・東京は、関東4校と東京1校を選んだ後、両地区を比較して残り1校を決定

21世紀枠＝2

各地区候補9校から東西を区分せず2校を選出

選考委員会配信予定

2026年1月30日（金）15時～

「センバツLIVE!」について

センバツ高校野球をスマートフォンやタブレット端末、PCでいつでもどこでも楽しめる大会公式サービスです。大会を主催する毎日新聞社と、1950年代後半から長年にわたってセンバツ高校野球を中継してきたMBSが、2016年に共同で開始しました。

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について （ https://tver.jp/(https://tver.jp/) ）

民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信） ※を実施しています。

※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。