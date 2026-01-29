DAZNで「センバツLIVE!」（センバツ高校野球）を無料でライブ配信！

株式会社毎日新聞社

株式会社毎日新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松木健、以下、毎日新聞）と株式会社毎日放送（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：虫明洋一、以下、MBS）、DAZN Japan Investment合同会社（本社：東京都港区、CEO：笹本裕、以下、DAZN Japan）は共同で、インターネットスポーツチャンネル「DAZN（ダゾーン）」で展開する「センバツLIVE!」にて、2026年3月19日（木）に開幕する第98回選抜高等学校野球大会（毎日新聞社、日本高等学校野球連盟主催、以下、センバツ高校野球）を全試合無料でライブ配信します。それに伴い、1月30日（金）に行われる、出場32校が決定する選考委員会を無料でライブ配信いたします。

高校野球で日本を元気に！

DAZNでは、「スポーツで日本を元気に！」をテーマに、プロスポーツだけでなくアマチュアスポーツの魅力をお届けしていきます。野球においてはプロ野球をはじめ、国内外の教育リーグなどすでに幅広く配信を実施しております。「センバツLIVE!」を通して、全国的に注目を集める高校野球の舞台で奮闘する球児たちの姿を、そしてそこに至るまでの数々のストーリーをお伝えできればと考えております。

ライブ配信、見逃し配信も充実

「DAZN」で展開する「センバツLIVE!」は、大会に出場する32校が決まる1月30日（金）の選考委員会を皮切りに、初戦のカードが決まる3月6日（金）の組み合わせ抽選会、3月19日（木）から13日間の日程で予定されている合計31試合をすべてライブ配信します。試合終了後には、熱戦をコンパクトにまとめたダイジェスト動画と1試合を丸ごと振り返る見逃し動画で、球春を彩る高校球児たちの全力プレーをお楽しみいただけます。

選考委員会ライブ配信概要

・日時：1月30日（金）15時～

・URL：https://www.dazn.com/ja-JP/fixture/ContentId:xprbg1u0qos5115je0ea08i30/xprbg1u0qos5115je0ea08i30

「センバツLIVE!」について

「センバツLIVE!」は、センバツ高校野球大会の動画やニュースなどすべてのコンテンツがスマートフォンやPCでいつでもどこでも無料で楽しめる公式サービスです。大会を主催する毎日新聞社と、1950年代後半から長年センバツ中継を展開してきたMBSが、2016年に共同で開始しました。MBSの展開するハイライト、ダイジェストなどの動画と、毎日新聞が提供する速報・深掘りニュースや一球速報など、両社のコンテンツをすべて無料でお届けしています。

「DAZN（ダゾーン）」について

「DAZN（ダゾーン）」は、スポーツファンが好きなスポーツを、いつでもどこでも「DAZN Everywhere」でお楽しみいただけるスポーツ・チャンネルです。ライブ配信はもちろん、見逃し配信やハイライト、オリジナルコンテンツを、テレビ、スマートフォン、PC、タブレット端末、ゲーム機などからご覧いただけます。

プロ野球*は公式戦から交流戦、クライマックス・シリーズはもちろん、春季キャンプ、オープン戦、ファーム公式戦、シーズンオフに国内外で行われる教育リーグの配信も行っております。また、全てのプロ野球コンテンツをお得にお楽しみいただけるプラン「DAZN BASEBALL」（「年間プラン・月々払い」のみでのご提供）も、ご加入受付中です。

*: 広島東洋カープ主催試合及びその他一部試合を除く。

DAZN：dazn.com/ja-JP/home(https://www.dazn.com/ja-JP/home)