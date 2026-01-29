2年連続選出「JFA アディダス U-12 DREAM ROAD　スペイン遠征」に宍戸真斗偉選手が選出されました。

株式会社石川ツエーゲンツエーゲン金沢U-12に所属する宍戸真斗偉選手

この度、ツエーゲン金沢U-12に所属する宍戸真斗偉選手が「JFA アディダス U-12 DREAM ROAD SELECTION スペイン遠征」に選出されましたのでお知らせします。

JFA アディダス U-12 DREAM ROAD SELECTION スペイン遠征日程

■開催期間

2月8日(日)～2月17日(火)





■開催場所スペイン/バロセロナ■昨年の主な出場チームFCバルセロナ/RCDエスパニョール/アトレティコマドリード/レアルマドリード/バレンシアCF/セルタデビーゴ/ビジャレアルCF/レアルベティスバロンピエ/ヒムナスティックタラゴナ/KRCゲンク（ベルギー）/CEサバデル（スペイン4部）/CEマンレサ（スペイン4部）など…■宍戸真斗偉選手の意気込みスペインでは日本とは違う経験をさせてもらえることに感謝し、自分の得意なプレーと声かけでチームをまとめたいです。今の自分がどれだけ通用するのか楽しみであり、ひとつでも多く学び吸収しチームに貢献できるように頑張ります。■ツエーゲン金沢U-12監督 大石明日希コメント昨年の池田櫂星選手に続き、2年連続でツエーゲン金沢U-12から【JFA アディダス U-12 DREAM ROAD SELECTION スペイン遠征】に宍戸真斗偉選手が選出されました。宍戸真斗偉選手は、優れた身体能力を武器に、推進力のある突破や1vs1の強さ、さらには高いボール奪取能力を兼ね備えた選手です。持ち前のリーダーシップを発揮しながら、多くのことを学び、さまざまなチャレンジをしてくれることを期待しています。■公式リリースhttps://www.jfa.jp/news/00035994/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter(https://www.jfa.jp/news/00035994/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)

宍戸 真斗偉/Matoi SHISHIDO プロフィール

生年月日：2013年5月4日

小学校：金沢市立諸江町小学校

▷ツエーゲン金沢U-12選手一覧(https://www.zweigen-kanazawa.jp/academy/u12/player/)