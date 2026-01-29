【ペッパーランチ】「カルビステーキ＆キムチ炒飯」、「ねぎ塩カルビペッパーライス」が2月12日（木）から期間限定で販売

株式会社ホットパレット

株式会社ホットパレット（本社：東京都江東区、代表取締役社長：池野隆）が展開するペッパーランチは、「カルビステーキ＆キムチ炒飯」、「ねぎ塩カルビペッパーライス」を2026年2月12日（木）より期間限定で販売いたします。

寒い時期だからこそ、“アツアツのお肉を思いきり楽しんで欲しい”という想いから、2種のカルビメニューが登場します。

「カルビステーキ＆キムチ炒飯」は、下駄（木の棒）を木台の下に入れて料理を完成させるという、味の追求から生まれた新しい体験をお楽しみいただけます。

傾斜がついた鉄皿でステーキから出る油をご飯側に流し、その旨味たっぷりの油で、半熟たまご・キムチ・ご飯を混ぜてキムチ炒飯を作ります。お客様ご自身で混ぜて完成するアツアツのキムチ炒飯はカルビステーキを一緒に頬張ることで、最初から最後まで肉の旨味を余すことなく楽しめる一皿に仕上がりました。

「ねぎ塩カルビペッパーライス」は厚切りされたカルビ肉を使用しているため、ネギのシャキシャキとした食感と、食べ応えのある肉の食感が合わさり、高い満足感を演出します。

にんにく味が効いたねぎ塩だれとごま油の香りが、焼けるお肉の湯気とともに立ち昇り、思わずご飯を運ぶ手が止まらなくなる一品です。別添えの柚子胡椒で爽やかな辛味が加わり、味の変化もお楽しみいただけます。

バチバチとお祭りのように肉汁弾ける、旨味と食感が主役の「カルビ祭」を、ぜひお楽しみください。

- 商品概要

◆商品名

カルビステーキ＆キムチ炒飯 税抜1,264円 税込1,390円

カルビステーキ＆キムチ炒飯 （ライス大盛） 税抜1,346円 税込1,480円

ねぎ塩カルビペッパーライス 税抜991円 税込1,090円

ねぎ塩カルビペッパーライス （ライス大盛） 税抜1,073円 税込1,180円

ねぎ塩カルビ1.5倍ペッパーライス 税抜1,246円 税込1,370円

ねぎ塩カルビ1.5倍ペッパーライス（ライス大盛） 税抜1,328円 税込1,460円

※ねぎ塩カルビ1.5倍ペッパーライスはお肉のみ1.5倍です。 ※テイクアウト、デリバリーでは販売いたしません。

◆販売期間：2026年2月12日（木）～

※在庫がなくなり次第、販売終了します。

◆実施店舗：ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、ペッパーランチ・ダイナーの全店舗

※東京競馬場店

カルビステーキ＆キムチ炒飯ねぎ塩カルビペッパーライスねぎ塩カルビ1.5倍ペッパーライス◆「ペッパーランチ」について

ペッパーランチは今年で創業31年！

立ち込める湯気、ジュージュー音を立てながら鉄皿で踊るお肉、朝挽きブラックペッパーのスパイシーな香り、豪快にかき混ぜて自分好みに調理を仕上げる達成感、最後までアツアツをふうふうしながら食べる幸せ、五感全てで感じる「おいしさ」と「楽しさ」がペッパーランチの醍醐味です。

“あつあつ”の鉄皿にのったステーキ、ハンバーグ、ペッパーライス！

ジュージューと音を立てながらお肉が焼き上がる“あつあつ”をお楽しみください。

公式サイト：https://www.pepperlunch.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/pepperlunch_JP

Instagram：https://www.instagram.com/pepperlunch_pr/

Facebook：https://www.facebook.com/pepperlunch_pr/(https://www.facebook.com/profile.php?id=61578557947174)

公式モバイルアプリ：https://pepperlunch.com/app

◆「株式会社ホットパレット」について

―ここにしかない「食」を通して、世界を笑顔に―

株式会社ホットパレットは、生活の中で欠かすことのできない「食」を通して、世界を笑顔にしたいという想いから2020年に創業しました。ペッパーランチをはじめとするブランドが提供する料理を「ファストパワーフード」と名付け、空腹を満たすだけでなく活力を生み出す「食」を素早く、すべての人に届けたいという価値観を大切にしています。レストラン事業・フランチャイズ事業・食材卸事業を通して、ホットパレットはチャレンジすることを恐れず、フードビジネスの新たな可能性を拓いてまいります。

会社名：株式会社ホットパレット

本社所在地：東京都江東区亀戸2-27-7 FORECAST亀戸5F

コーポレートサイト：https://hotpalette.co.jp/