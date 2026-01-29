あふれる物語と予期せぬ「発見」を届ける。兵庫県公式オンラインショップ「HYOGOSSIMO（ひょうごッシモ）」1月29日オープン

株式会社フェリシモ

フェリシモは、兵庫県と連携し、県内100社を超える事業者とともに作り上げる兵庫県公式オンラインショップ「HYOGOSSIMO（ひょうごッシモ）」を、2026年1月29日（木）にグランドオープンいたします。

兵庫県公式オンラインショップ「HYOGOSSIMO（ひょうごッシモ）」は地域の生産者や職人とみんなをつなぐ架け橋として誕生しました。「もの」を手に取ることで、この地ならではの「こと」を知り、作り手の想いに触れ、買い手が応援する。みんなで紡ぎ、つながることで、いのち輝く未来に続く、ハッピーな循環を目指しています。

「HYOGOSSIMO（ひょうごッシモ）」公式サイト URL：https://www.hyogossimo.jp/(https://www.hyogossimo.jp/)

◆「HYOGOSSIMO」3つの特徴

1. 「買い物」と「読み物」。フェリシモの編集力で深掘り 「地域産品をただ並べるカタログサイト」ではありません。丹波の黒豆スイーツから、但馬の山奥で作られる山椒シロップまで、一つひとつの商品が持つ「生産者の哲学」や「土地の歴史」を丁寧に取材し、読み応えのある記事として紹介します。スペック（商品仕様）ではなく、文脈でその価値を伝えます。

2. 商品とともに「旅情」もお届け。全商品に「兵庫百景カード」を同梱 お届けする商品※に、兵庫に生まれ育ち、兵庫をこよなく愛した版画家・川西英氏（1894-1965）の代表作『兵庫百景』による「兵庫百景カード」を1枚同梱します。箱を開けた瞬間、色鮮やかな兵庫の風景を楽しめる「開封体験」を設計。「兵庫への旅行気分」あるお買い物体験をお楽しみいただけます。（全12種、同梱する色柄は毎月変わります）

3. 「発見」するよろこび。シーンで選ぶ新しい提案 「お菓子」「民工芸品」といったカテゴリ検索に加え、「週末の自分へのご褒美」「大切な人への贈り物」といった利用シーンからの商品提案を順次行います。目的の商品を探すだけでなく、お客様がまだ知らない兵庫の魅力と偶発的に出会う「発見」を創出します。

※オープン当初はフェリシモから出荷する商品のみに同梱。

◆オープニング特集：「スイーツ天国HYOGO」

記念すべき第一弾の特集テーマは「スイーツ天国HYOGO ～春を待つ、五国の甘い物語を巡る旅～」。 神戸の洗練された洋菓子はもちろん、雪深い但馬の山椒スイーツや、淡路島の島レモンチーズケーキなど、五国の風土が育んだ個性豊かな13品を厳選しました。

【商品一例】

- 但馬：大人味のシロップ朝倉山椒 （やぶパートナーズ株式会社） 「緑のダイヤモンド」と呼ばれる朝倉山椒を、爽やかなシロップに。バニラアイスや炭酸割りで楽しむ新提案。- 淡路：淡路島レモンのバスクチーズケーキ （Plants Cafe コハルビヨリ） 島のリゾートカフェ発。理系シェフが導き出した「とろける食感」の最適解。

※その他のラインナップは公式サイトにてご覧いただけます。

◆オリジナルラッピング：「わたしの愛するひょうごを、どうぞ」

ギフト需要に対応し、HYOGOSSIMOオリジナルのラッピングサービス（有料）を展開します。 コンセプトは「利用者がアンバサダーになるギフト」。 兵庫を愛する人が、県外の大切な人へ「わたしの愛するひょうごを、どうぞ」という気持ちを込めて贈ることができるよう、特別にデザインされた包装紙やメッセージカードを用意しました。

◆1月29日（木）オープニングセレモニーを開催

グランドオープン当日には、兵庫県・斎藤元彦知事、フェリシモ・小池弘之取締役が登壇する記者発表会および試食会を、フェリシモ本社（Stage Felissimo）にて開催いたしました。 県内各地から集まった事業者が自慢の商品を振る舞いました。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。2025年5月8日に創立60周年を迎えました。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

