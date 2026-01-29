「BROS by WACOAL MEN」が35周年を記念し、人気イラストレーター「Chocomoo」とコラボレーション！［ハナコトバパンツ］の新デザインを発売

株式会社ワコール「BROS by WACOAL MEN」［ハナコトバパンツ］品番：GT3221、カラー：BR

株式会社ワコール（本社：京都府京都市、代表取締役社長執行役員：川西啓介）が展開するメンズアンダーウェア「BROS by WACOAL MEN（ブロス バイ ワコールメン）」は、ブランド誕生35周年を記念し、国内外で幅広く活躍する人気イラストレーター「Chocomoo（チョコムー）」とのコラボレーションによるオリジナルデザインの［ハナコトバパンツ］を発売。2026年1月29日（木）より、全国の取扱店舗、ワコールウェブストアをはじめとするECサイトで展開します。

「BROS by WACOAL MEN」は、“男が知らなかった気持ちよさ”をテーマに、素材・設計・技術のすべてにこだわり、1991年の誕生から35年にわたり多くのファンに支持されてきたブランドです。［ハナコトバパンツ］は、さまざまな花をデザインやカラーで表現したボクサーパンツ。オリジナルのハナコトバを添えて展開する人気シリーズで、累計出荷枚数は40万枚（※）を突破しています。

今回発売する新デザインは、ブランド35周年のお祝いと長年のご愛用への感謝の気持ちを込め、ブーケをイメージした華やかなデザインを採用。全4種類を展開し、人気イラストレーター「Chocomoo」とのコラボレーションデザイン（BRカラー）もラインアップ。ハッピーな花柄を「Chocomoo」らしいポップで力強いタッチのモノトーンイラストで表現し、特別なアニバーサリーアイテムに仕上がりました。

商品に添える「ハナコトバカード」でも、カラーごとに「Chocomoo」らしいデザインでオリジナルのハナコトバを記載。バレンタインデーや誕生日など、大切な人に感謝を伝えるシーンでのプレゼントにもぴったりです。

また、ブランド誕生35周年を記念する本商品の発売に合わせ、店頭ディスプレイや公式サイトでは節目を祝う演出を展開。公式SNSではプレゼントキャンペーンも実施し、35周年を盛り上げます。

（※）2016年12月～2025年12月［ハナコトバパンツ］シリーズ合計

公式サイト :https://store.wacoal.jp/brand/bros/news/stc-hanakotoba-26ss.html

【［ハナコトバパンツ］×「Chocomoo」コラボレーションの特長】

●1991年に誕生し35周年を迎えた「BROS by WACOAL MEN」が、人気シリーズ ［ハナコトバパンツ］で、国内外で活躍するイラストレーター「Chocomoo」と再コラボレーション。

●「Chocomoo」とは、2018年から3年間にわたりタッグを組んだ実績があり、アニバーサリーを記念して人気企画が復活します。

●今回の［ハナコトバパンツ］は、ブーケをイメージした華やかな新デザイン4種を展開。BRカラーは「Chocomoo」のオリジナルデザインで、ポップで力強いタッチのハッピーな花柄の特別なアイテムに仕上がっています。

●商品に添える「ハナコトバカード」でも、カラーごとに「Chocomoo」らしい世界観を表現。デザインにあわせたオリジナルのハナコトバを記載し、ギフトシーンにもおすすめです。

【商品概要】

品番：GT3221

希望小売価格：2,200円（税込）～

サイズ：M・L・LL

カラー：BR（レッド系その他）・LG（グリーン系その他）・OR（オレンジ系その他）・YE（イエロー系その他）

※「Chocomoo」コラボのデザインはBR（レッド系その他）のみ。

■オリジナルハナコトバ

【「Chocomoo」オリジナルデザイン：BR（レッド系その他）】

「I HONESTLY CAN'T THANK YOU ENOUGH!（ありがとうって言っても言い足りない！）」

BR（レッド系その他）

【チューリップ&ライラック：LG（グリーン系その他）】

「I'M ALWAYS THINKING OF YOU! （いつも君のこと想っているよ！）」

LG（グリーン系その他）

【ガーベラ&ガーベラ：OR（オレンジ系その他）】

「I KNOW YOU'RE DOING YOUR BEST.（あなたが頑張ってるの知ってるよ！！）」

OR（オレンジ系その他）

【ひまわり&カモミール：YE（イエロー系その他）】

「YOU'RE AWESOME!（あなたってステキ！！）」

YE（イエロー系その他）

●商品特長

毎日のモチベーションを高めてくれるような、華やかなお花のデザインのボクサーパンツ。

ブランド35周年を記念し、「BROS by WACOAL MEN」からあなたへ「ありがとう」の気持ちを込めてブーケをイメージしたデザインを採用。人気イラストレーター「Chocomoo」とのコラボレーションデザインもラインアップしています。

環境に配慮し、本体生地に再生ポリエステル糸と、生産途上で廃棄される原料を再利用したポリウレタン糸（約35％含有）を使用。

フロント部分にゆとりをプラスし、股下の縫い目の位置にも配慮した快適設計です。股下部分とヒップ部分の縫製をフラットに仕上げることで、肌ざわりの不快感を軽減しました。

それぞれにオリジナルのハナコトバを記載した、「ハナコトバカード」が付き、バレンタインデーや誕生日など、大切な人へのギフトにもおすすめです。

【「Chocomoo」について】

京都出身のイラストレーターで、POPで独創的な作品を、全てモノトーンで描くのが特徴。

日本をはじめ海外のアパレルブランドや企業とのコラボレーションなど、さまざまなアーティストへ作品提供し、国内外でのArt Showにも参加するなど幅広いシーンで活動中。

公式Instagram(https://www.instagram.com/yukachocomoo/)

【「BROS by WACOAL MEN」について】

“男が知らなかった気持ちよさ”

男たちの人生に、できること。「ワコールならどうするか」

「BROS by WACOAL MEN」の答えは「素材×設計」をつきつめ、アンダーウェアの理想型を追い求めることでした。

ワコール基準で素材を独自開発。ひとすじの糸まで、誇れるまで。

「BROS by WACOAL MEN」の答えは進化していきます。

「BROS by WACOAL MEN」公式サイト(https://store.wacoal.jp/brand/bros/)

「BROS by WACOAL MEN」公式Instagram(https://www.instagram.com/bros_by_wacoalmen/)

「WACOAL MEN」「BROS by WACOAL MEN」公式 X(https://x.com/bros_wacoal)