業界初！デジタル世代にフィットする福利厚生 「カフェテリアプラン」専用アプリ誕生

株式会社イーウェル

福利厚生代行や健康支援のサービス提供及びコンサルティングを行う株式会社イーウェル（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：稲葉 章司、以下「当社」）は、このたび、当社が運営する選択型福利厚生制度「カフェテリアプラン」専用のスマートフォンアプリ（iOS/Android対応）を業界で初めて提供を開始しました。





■背景と目的

近年、物価上昇による実質賃金低下とそれに伴う賃上げや、若手従業員の定着率向上が企業の重要課題となっています。その解決手段のひとつとして、福利厚生制度の中でも企業独自の設計で補助金の支給ができる「カフェテリアプラン」は従業員の満足度を高める有効な制度として注目されています。サービスの提供において、これまでは主にブラウザからの利用が中心でしたが、スマホが主流となった現在では、利用環境に合わせ、さらなる利便性向上が求められていました。

そこで、カフェテリアプラン運用代行サービスにおいて、業界内にて豊富な運用実績を持つ当社は、このたび業界初となる専用スマホアプリを開発。もっと身近で便利に福利厚生を利用できる環境を提供し、従業員の利用率向上と満足度の最大化を支援します。



■スマホアプリ導入のメリット

スマホが生活のインフラとなる現代において、福利厚生もスマホからアプリで利用できることは、デジタルネイティブ世代を中心に活用促進の鍵です。特に、若手従業員の定着や福利厚生制度の利用率の低さに課題を抱える企業にとって、アプリ導入は有効な解決策となりえます。



■アプリの特徴

【ポイント１】煩雑なログインの手間を削減！ストレスフリーな利用体験

ブラウザ利用の場合にログイン毎に発生していたID・パスワード入力の手間を削減します。

【ポイント２】最短ワンタップで申請画面へ直行

従来のWeb画面利用時に必要だった複数ページの遷移を省略。アプリでは、起動後最短ワンタップで申請画面へアクセス可能。操作性が大幅に向上し、よりスムーズな申請が可能になりました。

【ポイント３】企業独自のお知らせをプッシュ通知で配信可能

おすすめメニューやポイント失効防止のお知らせなど、従業員への情報発信が簡単に。会社のメールアドレスを持たない従業員にも情報が届けやすくなり、利用率向上が見込めます。





■イーウェルのカフェテリアプランサービス

当社では2種類のカフェテリアプランサービスを提供し、お客様のニーズに応じて最適なプランをご提案します。専用アプリから、いずれのサービスにも簡単にアクセス可能です。



１.オーダーメイド型「カフェテリアプラン」

企業独自のルールに基づき、従業員は付与されたポイントを使って費用補助を受けられるプラン。育児、介護、健康、自己啓発など、企業の想いを補助という形にして、従業員に届けます。

詳細はこちら → https://www.ewel.co.jp/products/cafe?utm_source=clp&utm_medium=pr&utm_campaign=20260129_cafeapp(https://www.ewel.co.jp/products/cafe?utm_source=clp&utm_medium=pr&utm_campaign=20260129_cafeapp)

２.シンプル設計・スマート運用「スマカフェ」

スマカフェ独自のショッピングモールでショッピング利用時にポイントで補助が受けられるスマートなプラン。健康や育児など、企業のテーマに即したメニューを選択するだけで設定完了。導入期間とコストを抑え、福利厚生を充実させたい企業に最適。

詳細はこちら → https://www.ewel.co.jp/products/smacafe?utm_source=clp&utm_medium=pr&utm_campaign=20260129_cafeapp(https://www.ewel.co.jp/products/smacafe?utm_source=clp&utm_medium=pr&utm_campaign=20260129_cafeapp)



■スマホアプリのダウンロード方法

以下の二次元コードからアプリストアへアクセスし、該当アプリをダウンロードすることが可能です。なおご利用はサービス導入団体の会員に限ります。

■株式会社イーウェルについて

所在地 ：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番6号 紀尾井町パークビル

設 立 ：2000年10月2日

資本金 ：499,992,500円

従業員数：1,185名（2025年4月時点)

事業内容：福利厚生サービス「WELBOX(https://www.ewel.co.jp/products/welbox)」、「カフェテリアプラン(https://www.ewel.co.jp/products/cafe)」、「インセンティブ・プラス(https://www.ewel.co.jp/products/incentive-plus)」

健康支援サービス「健診事務代行サービス(https://www.ewel.co.jp/products/medical-agency)」、「健康経営推進支援サービス(https://www.ewel.co.jp/products/nss)」

マーケティング支援「顧客満足度向上支援サービス(https://www.ewel.co.jp/products/satisfaction)」

健康増進セルフケアサービス「KENPOS(https://www.ewel.co.jp/products/kenpos)」等のコンサルティング及びサービス提供

U R L ：https://www.ewel.co.jp/