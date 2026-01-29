三井ホームが耐火建築物・４階建ての純木造マンションを竣工

三井ホーム株式会社

三井ホーム株式会社（本社：東京都江東区、社長：野島 秀敏、以下「当社」）は、株式会社アリックジャパンを事業主とした４階建ての耐火木造マンション「山一ビル MOCXION西新井」を東京都足立区西新井に設計・施工し、2025年12月に竣工したことをお知らせいたします。本施設は純木造の４階建てで、１階が店舗+事務所、２～４階が賃貸住宅となっている複合用途のマンションです。防火地域として定められている幹線道路付近に建築するにあたり、耐火建築物の仕様といたしました。

【本施設のポイント】

・純木造でありながら４階建ての耐火建築物。当社ブランドの「MOCXION」として「木造マンション」と表記が可能。断熱・省エネ性能の高さにより、東京都の東京ゼロエミ住宅普及促進事業にも採択。

・鉄筋コンクリート造や鉄骨造に比べて重量が軽い木造で、地盤改良費低減。

・建築物への木材利用による環境配慮が評価され、国土交通省の令和６年度優良木造建築物等整備推進事業に採択。

今回、複合用途のマンションを木造枠組壁工法で建築するにあたり、医院・介護・福祉施設等の木造施設建築の実績が6,000件を超える当社が施工することとなりました。豊富な施工実績において培った技術力で、純木造の４階建て・耐火建築物を実現しています。また、東京ゼロエミ住宅普及促進事業に適合する断熱・省エネルギー性能を確保するため、注文住宅の仕様として標準の高断熱屋根パネルである「ダブルシールドパネル」を搭載しています。

当社は、サステナビリティブランド「＆EARTH with WOOD」を掲げ、今後も環境負荷を低減するサステナブルな循環型資源である「木」を活かし、人と地球環境にやさしい施設系建築物の提供に努め、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

１．本施設の概要

本施設は、株式会社アリックジャパンを事業主とした４階建ての耐火木造マンションで、東京都足立区西新井に設計・施工しています。純木造の４階建てで、１階が店舗+事務所、２～４階が賃貸住宅となっている複合用途のマンションです。

建築地 ：東京都足立区島根３-８-１

建築主 ：株式会社アリックジャパン

建物名称 ：山一ビル MOCXION西新井

建物用途 ：賃貸住宅・事務所・店舗

設計監理 ：三井ホーム株式会社

施工 ：三井ホーム株式会社

都市計画 ：近隣商業地域 建ぺい率80％・容積率400％

防火地域

敷地面積 ：333.16平方メートル

延床面積 ：642.15平方メートル

規模・構造：木造枠組壁工法（耐火建築物）・４階建

賃貸住宅部分は１LDKが９戸

工事工期 ：2024年11月着工～2025年12月竣工

２．本施設の特長

（ア）純木造でありながら４階建ての耐火建築物。当社ブランドの「MOCXION」として「木造マンション」と表記が可能。断熱・省エネ性能の高さにより、東京都の東京ゼロエミ住宅普及促進事業にも採択。

今回、当社の豊富な木造建築の実績によって培った技術力で、防火地域のエリア内にある本施設を木造の耐火建築物とすることができました。また一般的には、マンションは鉄骨造や鉄筋コンクリート造が主流ですが、本施設は以下の要件を満たす（※1）ことによって、「木造マンション」として大手賃貸募集ポータルサイトでの募集が可能です。

※1 本施設については、耐久性能の「劣化対策等級３」と耐火性能の「耐火構造である」を満たしています。

断熱性能については、断熱性能の高い素材である木材を構造体に使用していることや、従来戸建で標準仕様としている「ダブルシールドパネル」等の断熱仕様によって、「ZEH-M Oriented」以上の水準を実現。さらに省エネ性能を含めた社内独自の基準もクリアしているため、サステナブル木造マンションブランド「MOCXION」のひとつと認めております。このような断熱・省エネ性能の高さによって、東京都が実施している東京ゼロエミ住宅普及促進事業にも採択されています。

三井ホームオリジナルの高性能屋根断熱パネル「ダブルシールドパネル」

（イ）鉄筋コンクリート造や鉄骨造に比べて重量が軽い木造で、地盤改良費低減

本施設は西新井駅近くの環七（※2）沿いに位置しており、エリア特有の高い水位と軟弱地盤が技術的な課題でしたが、鉄やコンクリートよりも重量が軽い木を使うことで建物重量を抑えました。加えて、枠組壁工法は建物荷重を基礎にバランスよく分散し、基礎部分も強い面構造であるため、地盤への負担を軽減できます。その結果、他の構造で建築した場合よりも地盤改良工事のコストを抑えることが可能になりました。

※2 東京都道318号環状七号線。

（ウ）建築物への木材利用による環境配慮が評価され、国土交通省の優良木造建築物等整備推進事業に採択

木造の本施設は、生長過程で木が吸収したCO2を建物として固定し、長期間貯蔵します。木材使用量は211㎥で、炭素貯蔵量は148t-CO2、スギの木（50年生）で293本に相当します。

このような木材利用による環境配慮が評価され、令和６年度優良木造建築物等整備推進事業に採択されています。

その他の内観写真等

賃貸戸室内観１.賃貸戸室内観２.賃貸住宅部分エントランス外観賃貸住宅部分エントランス内観外観夜景

管理会社である山一管理センター株式会社様のコメント

当社は足立区エリアで数多くの管理実績を持っている賃貸管理会社です。

２年前に「MOCXION INAGI」を視察し、木造の概念を覆す性能とデザインに深く共感しました。

こちらの物件は西新井駅近くの環七沿いに位置しており、このエリア特有の高い水位と軟弱地盤が技術的な課題でしたが、建物自体の自重が軽いことに加えて、ベタ基礎の強い面構造になっているので、他の構造に比べて極めて効率的でコストを抑えた地盤改良工事で済みました。さらに、補助金の採択まで事業提案を受けられたので、東京都の東京ゼロエミ住宅や国土交通省の優良木造建築物等整備推進事業にも採択されています。

2021年以降に表記が可能となった「木造マンション」として、堅固な構造や遮音性・木のぬくもりが感じられ、入居者の方々にもご満足いただける建物になったと感じてます。