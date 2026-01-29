新幹線での新たな楽しみを。新潟・十日町産魚沼コシヒカリ米粉100％の冷凍スイーツ「米粉ろおる」の自動販売機が東京駅新幹線ホームに登場！

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション（所在地：東京都渋谷区、フーズカンパニー長：中俣博文、ウォータービジネスカンパニー長：竹内健治）は、フーズカンパニーが運営する十日町すこやかファクトリーのオリジナルブランド「TOIRO(R)」のブランド力強化に向け、自動販売機による販売展開を新たに開始いたします。

その第一弾として、2026年1月29日から、JR東日本・東京駅新幹線ホーム（20・21番線）に「米粉ろおる」の冷凍スイーツ自動販売機を設置し、東京駅をご利用のお客さまへ、当社が丁寧に作り上げた味わいをより身近なかたちでお届けしてまいります。

「米粉ろおる」は、新潟県十日町産魚沼コシヒカリの米粉を100％使用したふんわりとしたスポンジに、豆乳由来のソイクリームを合わせた軽やかな口あたりが特徴で、グルテンフリー生活を志向する方にもおすすめの米粉スイーツです（特定原材料8品目不使用）。ほどよく解凍してロールケーキとして楽しめるほか、凍ったままアイスのようにもお召し上がりいただけます。

本自動販売機では「米粉ろおる」全4フレーバーを展開、このうち「スノーホワイト」は、日本フードアナリスト協会が運営する日本初の食品・食材の審査・認定制度「ジャパン・フード・セレクション」においてグランプリを受賞するなど、高い評価を得ています。

また、人気のベックスコーヒー自動販売機と並べて設置することで、双方の利用者層に向けた相乗効果を図るとともに、「TOIRO(R)」ブランドのさらなる認知拡大につなげてまいります。

TOIRO(R)（登録商標第6922343号）

■ 概要

発売開始：2026年1月29日(木)準備でき次第

取扱商品：米粉ろおる各種（各450円・税込）

設置場所：東京駅 20・21番線 新幹線ホーム（駅弁屋脇）

■「TOIRO(R)」ブランドについて

設置イメージ

ネーミングには、十日町市の「十」や「十人十色」などを象徴し、多様な価値観を取り入れた特別なブランドでありたいという想いがこめられています。アレルギーをお持ちの方もそうでない方も、皆さまにおいしくお召し上がりいただけるお菓子作りを目指しています。

十日町市や新潟県産の厳選した食材を使用し、手間ひまをかけた工程一つ一つに心を込めて丁寧に作り上げているプレミアムブランドです。アレルギー対応商品やヴィーガン認証商品など食の多様性にもお応えしてまいります。

■十日町すこやかファクトリーについて

ブランドイメージ

JR東日本グループの地域活性化の取り組みの一環として新潟県十日町市に2014年9月に開業した食品工場です。

小麦・卵・乳成分を含む食材を使用しないアレルギー対応専用ラインでは、高度な技術力を持つ(株)タカキベーカリーの技術指導のもと、ブランド米として名高い新潟県十日町産魚沼コシヒカリの米粉と、豆乳由来のソイクリームを使ったケーキを製造しています。

また焼菓子ラインでは、新幹線「グランクラス」向けに東日本地域の素材を使用したパウンドケーキや、ヴィーガン認証を取得した米粉クッキーなどを製造しております。

これらの商品は、十日町市のふるさと納税返礼品にも採用いただいております。

＜株式会社JR東日本クロスステーションについて＞

（一社）十日町市観光協会提供

商 号：株式会社JR東日本クロスステーション

本 社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設 立：2021年（令和3年）4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらく」「ベックスコーヒーショップ」「ほんのり屋」のほか「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、acure＜アキュア＞ブランドとして、エキナカでの自販機事業や「From AQUA」などのオリジナル商品事業等を展開するウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。