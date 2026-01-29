【ホテルグランヴィア大阪】お部屋時間も楽しんで、思い出に残る大阪旅行を。「春旅応援プラン」販売

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルグランヴィア大阪（大阪市北区梅田3-1-1：総支配人 阿部信治）は、観光だけではなくお部屋で過ごす時間もお楽しみいただける宿泊プラン「春旅応援プラン」を、2026年2月9日(月) から4月12日(日)の期間限定で販売します。

ご友人とのグループ旅や家族旅におすすめ！4名様までご利用いただける「ファミリー4」

春休み・卒業旅行・ドライブ旅行の需要が高まる季節、本プランでは多様な部屋タイプをご用意します。4名様までご利用いただけるファミリールームは、ご家族やグループでのご宿泊に人気のお部屋です。その他、スタンダードなツインルームもございますので、ご利用シーンにあわせてお選びください。また、お土産としてお持ち帰りいただくことができる「大阪弁トランプ」と、ご滞在中にお部屋で遊べる「スーパーイタイワニー」ゲーム貸出をご用意します。翌日は通常より1時間長くお部屋を利用できるよう13時のチェックアウトで朝もゆっくりお過ごしいただけます。

本プランの他、春のドライブ旅にも最適な「大阪ステーションシティ駐車場0円！駅近ステイプラン」も販売中です。お車での来館やレンタカーでの観光の拠点としてぜひご利用ください。

旅の朝を特別な時間に変える“非日常の朝食体験”を演出する当ホテルの朝食ブッフェもおすすめです。スパークリングワインのフリーフローとともに、シェフが目の前で切り分ける「黒毛和牛の自家製ローストビーフ」を食べ放題でご用意。さらに鮑と茸のソテーや黒毛和牛のすき煮など、豪華食材を使ったメニューや地域の魅力も体験していただける大阪企業の名品を使用したメニューも人気です。

ご予約はこちら :https://www.granvia-osaka.jp/stay/packages/000172

詳細は以下の通りです。（価格には税金・サービス料が含まれております。）

■ 「春旅応援プラン」概要

利用期間：2026年2月9日(月)～4月12日(日)

予約開始：2026年1月28日(水)

価格：

カジュアルツインルーム 2名1室利用時 お1人様 9,000円～ (朝食付き 13,100円～)

スタンダードトリプルルーム 3名1室利用時 お1人様 9,000円～ (朝食付き 13,100円～)

リラックスツインルーム 2名1室利用時 お1人様 13,000円～ (朝食付き 17,100円～)

ファミリー4 4名1室利用時 お1人様 12,500円～ (朝食付き 16,600円～)

【プランに含まれる内容】

・遊びながら大阪弁を学べる「大阪弁トランプ」付き（1部屋につき1つ）

・お部屋で楽しめる「スーパーイタイワニー」貸出

・レイトチェックアウト13：00 ※通常12：00

■ドライブ春旅に！「大阪ステーションシティ駐車場0円！駅近ステイプラン」も販売中

利用期間：3月30日(月)まで

価格：デラックスシングルルーム 1名1室利用時 お1人様 18,000円～ (朝食付き 22,100円～)

スタンダードツインルーム 2名1室利用時 お1人様 10,500円～ (朝食付き 14,600円～)

ファミリー4 4名1室利用時 お1人様 12,500円～ (朝食付き 16,600円～)

27階モデレートツインルーム 2名1室利用時 お1人様 19,000円～ (朝食付き 23,100円～)

【プランに含まれる内容】

・大阪ステーションシティ駐車場 最大24時間無料サービス券（1泊1室1枚）

■天下の台所「大阪の味」やホテルシェフこだわりのメニューを堪能する優雅な朝食ブッフェ黒毛和牛の「自家製ローストビーフ」お好みのサラダボウルを楽しめる、豊富な野菜とフルーツ

シェフが目の前で切り分ける黒毛和牛の「自家製ローストビーフ」や「すき煮」、「鮑と茸のソテー」など、豪華な食材を使用したメニューを多数ご用意。大阪企業の名品を使用したオリジナルメニューなど、当ホテルでしか味わえないお料理もございます。スパークリングワインのフリーフローの他豊富なドリンクもご用意し、非日常を味わえる朝食をご堪能いただけます。

・時間 7:00～10:00（L.O. 9:30）

・料金 大人 4,700円 小人 (4～12歳) 2,300円

[ご宿泊者様優待価格] 大人 4,100円 小人(4～12歳) 2,100円

■ホテルグランヴィア大阪についてホテルグランヴィア大阪

西日本最大の乗降客数を誇るJR大阪駅に直結する「ホテルグランヴィア大阪」は、大阪の中心地 梅田・キタエリアに位置し、再開発が進む「うめきた」にも近く、アクセス便利な立地を誇るシティホテルです。

ホテル最上階の専用ラウンジを備えた「グランヴィアフロア」には、駅ウエとは思えない、落ち着きのある上質な客室も備えています。

また、ホテル内には、フレンチ・鉄板焼・日本料理のレストランをはじめ、ラウンジ・カフェ・バーもあり、数々のコンクールでの受賞歴があるシェフ・パティシエが作るランチ・ディナーやスイーツは、高い評価をいただいております。

会議やセミナー、展示会・各種パーティにもご利用いただける大小の宴会場も備え、観光旅行だけでなく、ビジネスでも安心して便利にご利用いただけるホスピタリティーと設備でお迎えいたします。

■JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは、対象施設にてご利用いただけます。詳しくは、下記のURLよりご覧ください。

・JRホテルメンバーズ：https://www.jrhotel-m.jp/app/

・WESTERポイント：https://wester.jr-odekake.net/wester_app/