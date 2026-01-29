かかわりラボ静岡　関係人口創出シンポジウム2025を開催します。

静岡県

地域課題の解決や地域づくりに関わる「関係人口※」の創出・拡大に向けた取組として、静岡県内の団体や企業等の担当者が参加するシンポジウムを開催することになりました。

※関係人口：首都圏をはじめとする地域外から多様な形で関わる者

■概要

○ポイント１

関係人口創出シンポジウムは今年で３回目。昨年度は、約100名が参加していただき、団体間の交流促進や関係人口創出に関する新しい取組が生まれました。

今年も100名程度の参加を予定しており、新たな関係人口創出が期待されています。

○ポイント２

「地方創生」、「関係人口」、「SDGs」のリーディングマガジン『ソトコト』。

今回は、その編集長である指出一正氏にご登壇いただきます。

政府各省庁や地方自治体の様々な地域課題や社会課題に関するプロジェクトメンバーになるなど多方面で活躍されています。

○ポイント３

内閣府地方創生推進室 参事官補佐の大塚賢太氏にご登壇いただき、国の先進事例や最新動向についてご紹介いただきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/689_1_aa4c4a4843b7e544e9f6ad7f63d6cf8a.jpg?v=202601290521 ]