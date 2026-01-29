ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「おいしいおかやま」は、１月２９日から、「おかやま和牛肉」や「ピーチポークとんトン豚」など、岡山県産肉の対象商品を特別価格で販売します 「おかやま和牛肉」は、自然の恵み多い「晴れの国おかやま」で、丹精込めて育てられた黒毛和種のお肉です。「おかやま和牛肉」を名乗るためには一定の基準をクリアする必要があり、「舌にとろける美味しさ」、「みずみずしい美味しさ」、「柔らかくこしのある美味しさ」が特徴です。 「ピーチポークとんトン豚」は、「純おかやま育ち」のSPFポークを岡山特産の桃（ピーチ）で表したスペシャルブランドです。SPF豚認定農場の徹底した衛生管理により、安全で健康な豚に育てられています。ジューシーで肉の臭みが少なく、やわらかな食感を楽しむことができます。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10004657/ さらに１月２９日（木）から２月１９日（木）まで、「２月９日はにくの日！和牛を食べようキャンペーン」を開催しており、和牛をはじめとした対象商品を「お客様送料負担なし」でお得に購入できます。

■おススメ商品

ぼっけぇ盛り ロースステーキ（１ｋｇ）おかやま和牛肉【予約】ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g6201-03A/価格：（通常価格）12,900円 ⇒ （特別価格）9,980円

ちっちぇ盛り モモしゃぶ（600ｇ）おかやま和牛肉【予約】ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g6201-07A-SS/価格：（特別価格） 2,980円

焼肉セット（おかやま和牛肉×ピーチポーク）【冷蔵パック】ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g6201-1201-00/価格：（特別価格）10,000円

【２月９日はにくの日！和牛を食べようキャンペーン概要】

ア．期 間：令和８年１月２９日（木）～２月１９日（木）イ．内 容：期間中、対象の和牛商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。 ※送料はＪＡ全農が負担します。 ※規定数に達した場合は予定より早く終了することがあります。ウ．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/ewagyucp/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

