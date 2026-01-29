【レトロかわいい!!】モールで作る21種の手のひらサイズの動物たち『モールの小さな動物たち』2月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『モールの小さな動物たち アンティークのぬいぐるみのようなレトロかわいいモールアニマル』を、2026年2月に発売いたします。

『モールの小さな動物たち』書影基本の形からつくれる21種類・全72匹。モールアニマルの作り方BOOK！

本書では、21種類・全72匹の個性豊かな動物たちを掲載。どれもふわふわとした質感と、どこか懐かしさを感じさせるレトロな雰囲気が魅力です。

「基本の作り方」から「アレンジ作品」まで、すべての工程を写真で解説しており、制作の基本となる形をもとに、耳や足、しっぽなどのアレンジを加えることで、さまざまな動物が作れます。

完成したモールアニマルは、そのまま飾るのはもちろん、ミニチュア小物やドールと組み合わせて世界観を楽しむのもおすすめ。ぬいぐるみが好きな人、ミニチュアが好きな人、ドールが好きな人におすすめの一冊です。

ウサギネコ森の仲間たち◆作り方の工程は写真付きで丁寧に解説！動物の分類タイプ別基本の作り方はじめに、動物一覧Part1 動物たち／ウサギ、ネコ、テリアとシュナウザー、ゾウ、トラ、ライオン、ウマ、ロバ、プードル、ヒツジ、リス、コジカ、キツネ、カモとアヒル、ヒヨコ、ハクチョウ、ペンギン、アザラシPart2 アレンジと季節の飾り方／物語のネコ、テディベア、バレンタインデー、イースター、ハロウィン、クリスマス道具と材料、動物の分類、動物のサイズ基本の作り方、タイプ別基本の作り方、アレンジポイント解説

sksk.handmade（エスケーエスケーハンドメイド）

小学校から高校まで手芸部・家庭科部に所属していた根っからのハンドメイド好き。東京工芸大学芸術学部卒。ビーズアクセサリー企画制作・関連会社に16年勤務後、独学でモール制作を開始。ネット販売やイベントを中心に活動中。

書名：モールの小さな動物たち アンティークのぬいぐるみのようなレトロかわいいモールアニマル

著者：sksk.handmade

発売日：2026年2月

仕様：B5変 並製 総128頁

定価：1,870円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4034-7

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766140346/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18507475/

『アンティークな小さい動物たち』書影

書名：アンティークな小さい動物たち 手のひらにのせて楽しむぬいぐるみ

著者：森田寛子（moriのえほん）

発売日：2024年4月

仕様：B5判 並製 総96頁

定価：1,870円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-3874-0

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766138740/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17823108/

