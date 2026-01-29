株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）は、神奈川県相模原市に「カラオケBanBanグッディプレイス相模原店」を2026年1月30日（金）9時にグランドオープンいたします。

【相模原市に3店舗目の出店！大型駐車場完備！】

積極出店をつづける「カラオケBanBan」として、相模原市で3店舗目となる新店舗をオープンいたします。本店舗は、相模原市の玄関口「JR相模原駅」近くの複合商業施設「グッディプレイス相模原」4階に出店いたします。国道16号線からアクセスしやすい立地にあり、大型駐車場を完備しておりますので、お車で快適にご来店いただけます。

【2/1(日)限定！マグロの解体ショー開催！】

2月1日(日)、マグロの解体ショーを開催いたします。 (13：00開演予定)本マグロのお寿司を先着順にご提供いたしますので、ぜひこの機会にご利用ください。（なくなり次第、終了となります。）

【カラオケ室料全日50％OFFキャンペーン開催！】

1月30日(金)～2月12日(木)の期間中、オープンキャンペーンを実施いたします。■カラオケ室料全日50％OFFキャンペーン ※時間制室料が対象（最大３時間）です。■ガラポン抽選会 ※景品がなくなり次第終了となります。ぜひこの機会にご利用ください。

【ダーツ・ビリヤードを設置！ カラオケは最新機種導入！ 大型ルーム・キッズルームも完備！】

多くのお客様に快適で楽しい時間をお過ごしいただけるよう、最新機器や利用シーンにあわせてルームを選択できます。・ダーツ、ビリヤード設置：ダーツマシンは最新機種『DARTSLIVE3』を3台導入、ビリヤード台は1台設置しています。・カラオケ最新機器導入：最新機種 「LIVE DAM WAO!」や「JOYSOUND X1」を導入しています。・キッズルーム完備：キッズルーム3部屋をご用意しており、お子様連れのご家族にも安心して快適にご利用いただけます。

カラオケはもちろん、ご友人グループでの集まりや“推し活”を楽しむオフ会など、多様な用途にご活用いただけます。館内のショッピングご利用の後、最後にカラオケで盛り上がる、そんな一日をお過ごしいただくことも可能です。ご家族やご友人との思い出づくりに、ぜひご利用ください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【「カラオケBanBanグッディプレイス相模原店」概要】

●住所: 神奈川県相模原市中央区中央１丁目２－１ グッディプレイス相模原４F ●アクセス: JR横浜線/根岸線 相模原駅南口より徒歩約13分 又はJR相模原駅南口より「グッディプレイス前」バス停下車 バス停より徒歩1分●営業時間: 9時～翌5時●部屋数: 40部屋●店舗URL: https://karaoke-shin.jp/shop-list/855.html●電子マネーQRコード決済:対応