『レタスクラブ』と『ダンジョン飯』がコラボ！ 2026年3月増刊号の特別付録は「ダンジョン飯オリジナル圧縮収納ポーチ」！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA LifeDesign（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川金正法）は、2026年2月25日（水）に『レタスクラブ』3月増刊号を発売します。特別付録は「ダンジョン飯オリジナル圧縮収納ポーチ」です。現在、Amazonなどで予約受付中です。

人気コミック＆アニメ『ダンジョン飯』がレタスクラブに登場！キャラクターたちのかわいいイラストがちりばめられた、旅行時や家の収納などに役立つポーチです。

■圧縮収納ポーチのポイント- 1泊2日の旅行も余裕のサイズ！

Tシャツ約4枚、フェイスタオル約3枚が一緒に収納できるほどの大容量。旅行やお子様のおむつ入れなど、あらゆる場面でお役立ち間違いなしです。

- 荷物を入れたらファスナーを閉めるだけで完了！

荷物を入れたあとは、ファスナーを閉めるだけで簡単に圧縮されます。ギュッとコンパクトになるので、カバンや家の収納でも場所をとりません。

裏面やサイドにもかわいいイラストが満載！

旅行や出張時などの荷物の収納や、衣替え時のスペースの節約にピッタリな圧縮収納ポーチ。ぜひチェックしてみてください。

タイトル：レタスクラブ 2026年3月増刊号

特別付録「ダンジョン飯オリジナル圧縮収納ポーチ」

〈主素材〉ポリエステル

〈サイズ〉約縦24×横30×マチ2～12（最大時）cm

発行：株式会社KADOKAWA LifeDesign 発売：KADOKAWA

発売日：2026年2月25日

価格：1690円（税込）

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322511000312/

(C)九井諒子・KADOKAWA刊／「ダンジョン飯」製作委員会

※一部地域では、発売日が異なる場合がございます。

※付録は、実物と多少異なる場合があります。

※3月増刊号の付録です。通常の3月号にはこの付録はつきません。