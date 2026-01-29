Ridgelinez株式会社

Ridgelinez株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：森光 威文、以下Ridgelinez）は、当社コンサルタントが執筆した2本の記事が、日本金融通信社（ニッキン）の金融業界向け専門メディア「digital FIT」主催の「digital FIT 2025 人気記事アワード」FIT Magazine部門において、金賞および銀賞を受賞したことをお知らせいたします。

本アワードは、金融DX・IT・リスク管理・セキュリティなどの分野において、特に読者から高い支持を集めた記事を表彰するものです。今回、金融機関が直面するサイバーセキュリティおよび量子時代の新たなリスクをテーマにした2本の記事が評価され、ダブル受賞となりました。

受賞記事のご紹介

■ 金賞

「【解説】金融庁サイバーセキュリティガイドライン・FISC安全対策基準の対応のポイント」

https://fit.nikkin.co.jp/post/detail/fm0149

金融庁サイバーセキュリティガイドラインおよびFISC安全対策基準について、制度背景から実務対応の要点までを整理し、金融機関が実装レベルで押さえるべきポイントを解説しています。

■ 銀賞

「耐量子計算機暗号（PQC）対応の要諦：金融庁方針を踏まえた量子脅威への対応」

https://fit.nikkin.co.jp/post/detail/fm0160

量子コンピュータの進展を見据え、PQC（耐量子計算機暗号）への対応について、金融庁方針や国際動向を踏まえた実務的な検討ポイントを解説しています。

関連サービス

今回受賞した両記事はいずれも、金融機関・企業が直面するサイバーセキュリティおよび次世代暗号リスクへの対応という実務課題に直結しています。Ridgelinezでは、これらテーマに対応した以下の専門サービスを提供しています。

・金融分野におけるサイバーセキュリティガイドライン対応コンサルティングサービス

金融庁「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」への対応を支援するサービスです。ガイドラインに基づく現状分析（ギャップ分析）から、管理態勢・運用プロセスの整備、実行計画の策定までを一貫して支援します。

▼ サービス詳細

https://www.ridgelinez.com/news/news_20241008/

・耐量子計算機暗号（PQC）への移行支援サービス

量子コンピュータの実用化を見据え、PQCへの移行に向けた検討・準備を支援するサービスです。暗号資産の可視化、移行方針・ロードマップ策定、将来の暗号切替を見据えた設計支援などを通じ、量子時代の暗号リスクへの備えを支援します。

▼ サービス詳細

https://www.ridgelinez.com/news/news_20251024/

Ridgelinezの知見と今後について

Ridgelinezは、コンサルティングとテクノロジーの融合を強みとし、金融業界をはじめとする様々な業界において、規制対応、リスクマネジメント、サイバーセキュリティ、次世代テクノロジー活用を支援しています。今回の受賞は、当社がこれまで培ってきた実務に根差した専門的知見と、将来を見据えた洞察が評価されたものと考えています。

今後もRidgelinezは、専門メディアや情報発信を通じて、金融機関や企業が直面する複雑な課題に対し、実践的かつ価値ある知見と支援を提供してまいります。

Ridgelinez株式会社について

Ridgelinezは戦略から実行までを支援する総合プロフェッショナルファームです。ストラテジー、デザイン、テクノロジーをクリエイティブに融合させ、クライアントの経営課題解決に伴走します。金融、製造、通信、運輸、リテールなど多岐にわたる業界で、デジタルテクノロジーを通じて変革を加速し、End to Endのコンサルティングサービスを提供します。Ridgelinezは変革の中核となる「人」を起点にした独自の先見力によって、チェンジリーダーとともに持続的な未来を創造するパートナーとして社会に貢献します。

