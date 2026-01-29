自社D2Cブランド事業を展開する株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区、代表取締役：関沢康寛、以下KURUKURU）は、2026年に向けた方針共有を目的とした全社会議を1月15日(木)に実施しました。本会議では、 **2025年の振り返りと、2026年に向けた全体戦略・各部門方針の共有** を中心に、約6時間にわたり全社員が参加。KURUKURUが次のステージへ進むための「思想・戦略・覚悟」を、改めて全員で揃える一日となりました。

6時間をかけて向き合った、KURUKURUの現在地と未来

今回の全社会議は、以下のアジェンダで進行しました。

・オリエンテーション【前編】（代表）・全体戦略の共有（幹部）・各課の方針発表（各課長陣）・MVP表彰・オリエンテーション【後編】（代表）

会議冒頭と締めくくりでは、 **代表取締役の関沢が自ら登壇** 。KURUKURUを創業した背景から、これまでの歩み、そしてこれから会社が向かう先まで、トップ自身の言葉で語られました。

社長・関沢が語った「なぜ、この会社をやっているのか」

オリエンテーションでは、関沢より改めて「何のためにこの会社をつくったのか」「どこまで行きたいのか」が共有されました。日本中の人に知ってもらえるブランドを、自分たちの手でつくること。その先に、世界で戦えるライフスタイル・カンパニーになること。数字や戦略だけではなく、 **創業期の苦労や、組織づくりへの想いも含めて語られた時間** は、社員一人ひとりが原点を再確認する機会となりました。

2025年の振り返り｜成長の裏側にある課題とも真正面から向き合う

2025年は、事業・組織ともに大きく変化した一年でした。売上・組織規模ともに成長する一方で、為替変動や組織拡大に伴う課題など、簡単ではない局面も数多く経験しました。全社会議では、 **良かったことだけでなく、うまくいかなかったこと・改善すべき点も含めて率直に共有** 。KURUKURUが大切にしているのは、「事実から逃げないこと」「課題を次の成長につなげること」です。

2026年のキーワードは「選択と集中」と「プロ意識」

2026年に向けて、KURUKURUが全社で共有したキーワードは、 **「プロ意識」** と **「選択と集中」** です。まず前提として掲げられたのが、 **全員がプロであること** 。年齢や役職、経験年数に関係なく、「成果を出すこと」「結果に責任を持つこと」を当然の基準とします。そのうえで重要になるのが、 **選択と集中** 。限られた時間・リソース・エネルギーを、戦略上“勝ちにいく領域”へ集中させるために、やらないことを決めるのも、プロとしての重要な判断です。

・戦略なき施策はやらない・成果につながらない業務は見直す・決めたことは、徹底的にやり切るプロとして考え抜き、選び、集中し、結果を出す。2026年は、その姿勢を全社で体現していく一年になります。

各課の方針共有｜「戦略を実行する組織」へ

後半では、各課長から2026年の具体的な方針が発表されました。数字目標だけでなく、・なぜその戦略なのか・どんな価値を生み出したいのか・チームとしてどう成長していくのかが語られ、 **戦略を“自分ごと”として捉える時間** となりました。KURUKURUが目指すのは、「指示を待つ組織」ではなく、 **自ら考え、動き、改善し続ける組織** です。

MVP表彰｜成果と挑戦を正当に称える文化

会議の中盤では、MVP表彰も実施。数字としての成果はもちろん、・挑戦した姿勢・周囲への貢献・組織に与えたポジティブな影響を含めて評価されるのが、KURUKURUらしさです。

「成長したい人に、これ以上ない環境を」

全社会議を通して改めて共有されたのは、KURUKURUが求めているのは **「完璧な人」ではない** ということ。**・本気で成長したい****・プロとして成果を出したい****・戦略から考える仕事がしたい**そんな想いを持つ人にとって、KURUKURUはこれ以上ないほど挑戦できる環境です。2026年へ向けてKURUKURUは、 **「人生のあらゆるライフステージに、最幸の体験を届ける」** ライフスタイル・カンパニーを目指しています。その実現のために、会社も、組織も、人も、これからも変わり続けます。2026年、さらに進化するKURUKURUに、ぜひご期待ください。

株式会社KURUKURUについて

株式会社KURUKURU（クルクル）は、「ブランドを創り、育て、世界に新しい価値をもたらす。」をコーポレートミッションに、“Brand Creative Company”をテーマに、寝具・トラベル・美容など複数のブランドを展開するD2C企業です。商品企画から販売、広報・広告、顧客対応までを一貫して手がける体制のもと、生活者の声に向き合いながら、日々アップデートを重ねて、暮らしを少し楽しく、心地よくするプロダクトを届けています。

GOKUMIN

GOKUMIN（ゴクミン）は、日本品質にこだわった寝具の総合ブランドです。2023年にはAmazon最優秀賞を受賞するなど、数々の賞を獲得。経験豊かな日本の技術者と、特許技術を保有する最新の工場で、「お客様視点」を第一に考えた高品質な製品をお届けします。https://gokumin.co.jp/

MAIMO

MAIMO（マイモ）は、暮らしのための移動を支える“ライフムーブブランド”です。スーツケースを中心に、移動時間をもっと快適にする製品と、一人ひとりの暮らしを充実させるサービスを提供しています。https://maimo-travel.com/

Ur.Salon

気持ち艶めく、毎日を。Ur.Salon（ユアサロン）は、毎日に輝きをもたらすビューティケアブランドです。髪質予防を考えたヘアアイロンをはじめ、選び抜いた素材と洗練されたデザインを通じて、使うたびに心が満たされるような製品をお届けします。https://ursalon.jp/

会社概要

株式会社KURUKURU「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。 会社名：株式会社KURUKURU 代表者名：関沢 康寛 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1公式HP：https://www.kurukuru.co.jp

