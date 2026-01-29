広瀬すずさん・横浜流星さんが出演！instax(TM)”チェキ“のWEB動画「instax mini Evo Cinema(TM)でタイムスリップ」篇を公開

富士フイルム株式会社

富士フイルム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：後藤 禎一）は、2026年1月30日に発売予定のinstax(TM)“チェキ”のハイブリッドインスタントカメラ「instax(インスタックス) mini(ミニ) Evo(エヴォ) Cinema(シネマ)(TM)」(以下、「mini Evo Cinema」）を紹介するWEB動画「instax mini Evo Cinema(TM)でタイムスリップ」篇を、本日より instax(TM)“チェキ” 公式サイトで公開します。

WEB動画では、横浜さんが「mini Evo Cinema」に搭載された、様々な時代をイメージしたエフェクトを体験できる「ジダイヤル(TM)」を使い、広瀬さんを動画撮影。まるで過去にタイムスリップしたような撮影体験を楽しみ、撮影した動画データをQR コード(※１)付きのチェキプリント(TM)にして共有する様子を通じて、動画を撮って“手渡せる”チェキ(TM)「mini Evo Cinema」の魅力をお伝えします。

■WEB動画「instax mini Evo Cinema(TM)でタイムスリップ」篇

URL： https://youtu.be/x08FnNjtSsg

■特設WEBサイト

URL：https://instax.jp/evo_series/

特設WEBサイトでは、広瀬さんと横浜さんが「mini Evo Cinema」でお互いを撮影した動画を紹介しています。

■「instax mini Evo Cinema(TM)」について

「mini Evo Cinema」は、カメラ背面のモニターを見ながら撮影、好きな画像を選んでプリントできるハイブリッドインスタントカメラ「Evoシリーズ」の新モデル。静止画に加えて、動画の撮影が可能。撮影した動画データをQRコード化し、画像と一緒にチェキプリント(TM)にして”動画を手渡せる”インスタントカメラです(※2)。新機能として、様々な時代をイメージしたエフェクトを体験できる「ジダイヤル(TM)」を搭載。8mmフィルムカメラをイメージした「1960」など10種類のジダイヤル(TM)エフェクトを選べます。エフェクトはそれぞれ10段階で度合いを調整でき、合計100通りの表現が可能です。それぞれの時代特有の味わいが感じられるエフェクトで、まるで過去にタイムスリップしたかのような非日常的で特別な動画や静止画を撮影できます。

カメラ本体は、当社が1965 年に発売した8mm カメラの”フジカシングル-8”を彷彿とさせる縦持ちスタイルを採用。

専用アプリ(※3)では、撮影した動画を組み合わせて編集できるなど動画をより特別に仕上げられます。さらに、「ダイレクトプリント機能」を搭載し、動画や静止画の撮影だけでなくスマホプリンターとしても使える1台3役のカメラとして「mini Evo Cinema」をお楽しみいただけます。

■instax(TM)“チェキ”について

日本で“チェキ(TM)”の愛称で親しまれているインスタントフォトシステム instax(TM)は、1998 年の発売以降、時代とともにトレンドや進化する技術を取り入れ、アナログインスタントカメラに加えて、デジタル技術を取り入れたハイブリッドインスタントカメラ、スマホプリンター、手のひらサイズカメラとラインアップを拡充。多様な写真の楽しみ方を提供し、ユーザー層を拡大しています。現在、instax(TM)は世界 100 か国以上で展開し、累計で1億台以上を販売しています。

* instax、チェキ、チェキプリント、instax mini Evo Cinema、およびジダイヤルは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

※1 QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※2 QRコードから動画を再生・ダウンロードするには、QRコード付きチェキプリント(TM)を出力後、「instax mini Evo(TM)」アプリを経由してサーバーに動画データをアップロードする必要があります。動画データの保存期間は、専用のスマホアプリを通じて撮影画像とともにサーバーへアップロードされてから2年間です。

※3 Android端末およびiPhone対応の無料アプリ。Android端末の場合はGoogle Playより、iPhoneの場合はApp Storeより取得可能。Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。iPhone、App Storeは、Apple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

