執筆の背景

今回のテーマは「行政財産の使用許可と住民訴訟」

本稿は、行政財産の使用許可を巡る住民訴訟において、住民側の主張が認められなかった事例を取り上げています。行政財産は国民や住民全体の財産であり、地方自治法では、用途を妨げない範囲で使用許可でき、使用料は条例で定めるとされています。本件では、ある地方自治体（町）が、町の行政財産である土地（本件土地）において、公共温泉施設（交流促進センター）を自ら運営し、町が公共温泉施設敷地内の駐車場一部を隣接するホテルAと、地元農産品などを販売する直売所Bに使用させる許可を行い、あわせて使用料を減免しているというケースを紹介。これに対して、住民側は違法として取消訴訟を提起しましたが、裁判所は許可と減免を一体の財務会計行為と認めたうえで、町長の裁量権の逸脱・濫用はないと判断しました。地域経済活性化という行政目的、許可に至る経緯、施設利用状況や支障の不存在などを総合考慮し、処分は適法とされたのです。事案検討では、個別事情や事実経過を丁寧に把握する重要性が示されています。「行政財産の使用許可と住民訴訟 ２」は下記より全文お読みいただけます。執筆者髙松佑維（弁護士）「行政財産の使用許可と住民訴訟 ２」https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article4541321/?utm_source=press+release&utm_medium=social-media&utm_campaign=article4541321_20260129pr

