ＪＡ全農は、直営飲食店舗「みのるダイニング名古屋店」で、２月４日（水）～１９日（木）の間、岐阜県産いちご企画の第２弾となる「華（はな）かがりフェア」を開催します。岐阜県は、いちごの主要産地として知られ、「華かがり」をはじめ、「美濃娘（みのむすめ）」「濃姫（のうひめ）」などの品種を中心に生産・販売しています。フェアでは、出荷最盛期を迎える岐阜県のオリジナル品種で大粒かつ果汁たっぷりのジューシーな果肉が特徴である「華かがり」をふんだんに使用したパフェを提供します。また、これから旬を迎える「美濃娘」を使用したフェアも今後開催予定です。なお、フェアで使用する「華かがり」等の岐阜県産食材は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「飛騨・美濃うまいもん広場」でも購入できます。

https://www.ja-town.com/shop/c/c4201

【フェア概要】

１．期 間：令和８年２月４日（水）～２月１９日（木）２．実施店舗：みのるダイニング名古屋店（愛知県名古屋市中村区名駅１-１-４）※詳細は https://www.minoriminoru.jp/nagoya_dining/をご覧ください