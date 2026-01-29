グッディリゾートを運営する株式会社グッディ（本社：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13、代表取締役：笹倉絹枝）は、兵庫県豊岡市城崎町湯島770にて、炊き立ての釜めしと揚げたて天ぷらの両方を楽しめる お食事処 「新館 ごはんや ささくら」において、2026年2月1日より新メニューを開始いたします。

「新館 ごはんやささくら」は、地元食材をふんだんに使用した釜めし、職人が目の前で揚げるアツアツの天ぷらが自慢の、数少ない“釜めし×天ぷら”中心のお食事処です。炊き立てと揚げたての魅力を一度に味わえる贅沢なひとときをご提供いたします。

新メニュー概要（2026年2月1日～）

１）釜飯

・焼き鮭といくらの親子釜飯

2,000円（※税込）

２）今日の一品

・ローストビーフ ほんのりわさび風味 和風ソース

・オリジナル豚の角煮

・鯵の南蛮漬け

各1,000円（※税込）（※日替わり）

新館 ごはんや ささくら

店舗概要

〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島770営業時間：・昼 11:30～14:30（L.O.14:00）・夜 17:30～21:00（L.O.20:30）定休日：木曜日※年末年始の営業時間は異なります。席数： 1階 40席（テーブル32席、カウンター8席）2階 62席（テーブル席のみ／要予約）TEL：0796-32-0180

公式サイト（メニュー）

https://kinosaki-sasakura.jp/gohanya

アクセス

https://www.google.co.jp/maps/place/+%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E8%B1%8A%E5%B2%A1%E5%B8%82%E5%9F%8E%E5%B4%8E%E7%94%BA%E6%B9%AF%E5%B3%B6%EF%BC%97%EF%BC%97%EF%BC%90https://www.instagram.com/gohanya_sasakura/