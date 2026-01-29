株式会社CoPalette(本社：京都府京都市、代表取締役：山本 新)が運営するハッカソンプラットフォーム「CraftStadium」は、2026年2月14日(土)に京都市内にて、ハッカソン初心者向け技術習得プログラムの最終回となる「Hackathon Meetup #5：プレゼン術・総仕上げ」を開催いたします。

本プログラムは2025年6月より半年間にわたり開催してきた全5回シリーズの集大成です。これまでバックエンド開発、フロントエンド実装、デザイン思考と段階的にスキルを積み上げてきた参加者が、最終回ではプレゼンテーション技術を習得し、「作るだけでなく、伝える力」を身につけることを目指します。





ハッカソン成功のための実践講座 ─プレゼン術・総仕上げ─【Hackathon Meetup #05】





■開催概要

イベント名： Hackathon Meetup #5：プレゼン術・総仕上げ

開催日時 ： 2026年2月14日(土)15:00～18:00

会場 ： 株式会社ストライク 京都イノベーションオフィス

(京都府京都市中京区烏丸通四条上ル笋町688 第15長谷ビル5階)

参加費 ： 無料

定員 ： 20名

対象 ： ハッカソンのプレゼンに興味・不安がある学生・社会人

申込URL ： https://craftstadium.connpass.com/event/381440/









■開催背景

ハッカソンにおいて、優れたプロダクトを開発しても、その価値を審査員や聴衆に伝えられなければ評価につながりません。「どれだけ良い作品も、伝えられなければ意味がない」という課題意識から、本プログラムでは単なる「話し方」ではなく、プロダクトの魅力を最大化するストーリー構築とデモの手法を実践的に学ぶ場を提供いたします。









■プログラム内容

15:00～15:10 オープニング

15:10～16:00 プレゼンテーション技術講座：審査員を惹きつける構成と実演

16:00～16:10 休憩

16:10～16:50 模擬ピッチ・フィードバック：実際に話して磨く実践ワーク

16:50～17:00 総まとめ・ハッカソン案内

17:00～18:00 クロージング・交流会









■参加者が得られるもの

・審査員の記憶に残る、共感ベースのストーリー構成力

・トラブルを防ぎ、プロダクトの凄さを120％見せるデモ実演テクニック

・短時間で直感的に理解させるスライド設計のコツ

・鋭い質問を味方に変える、ハッカソン特有のQ&A対応力









■シリーズ全体の流れ(全5回)

第1回(2025年6月) ：体験談 - モチベーション向上

第2回(2025年7月) ：Node.js API開発入門 - バックエンド基礎

第3回(2025年8月) ：Reactでインタラクティブ UI - フロントエンド実装

第4回(2025年11月)：デザイン思考ワークショップ - プロダクト企画力

第5回(2026年2月) ：プレゼン術・総仕上げ - 発表スキル完成 ★今回









■参加特典

・関西ビギナーズハッカソンへの優先参加権

・CraftStadiumコミュニティへの招待









■CraftStadiumについて

CraftStadiumは「創るたびに、強くなる。」をコンセプトに、日本最大級のハッカソンプラットフォームとして、エンジニア・参加者・主催企業をつなぐサービスを提供しています。ハッカソンの検索・参加だけでなく、主催者向けの運営支援機能も備え、ハッカソン文化の普及と発展に貢献しています。

URL： https://www.craftstadium.com/









■本件に関するお問い合わせ先

株式会社CoPalette 広報担当

URL： https://www.copalette.org/contact