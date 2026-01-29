独占インタビューも放送！「立川志らく40周年記念公演　談志縁の噺家集（小さん 志ん朝 小三治 圓楽）」2月テレビ初放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社

CS放送「衛星劇場」では、『衛星演芸招待席＜落語＞～立川志らく40周年記念公演 談志縁の噺家集（小さん 志ん朝 小三治 圓楽）～』を2月にテレビ初放送します。

「天才」と呼ばれた落語家・立川談志が才能を認めた弟子の一人で、落語家、TVコメンテーター、映画監督など、多方面で活躍する立川志らく。2025年に落語家生活40周年を迎えた立川志らくが、談志の師匠、五代目小さん、弟弟子の小三治、談志とともに四天王と呼ばれた志ん朝と五代目圓楽の得意ネタに挑戦。滑稽ネタも人情噺も志らくの味付けでお楽しみください。さらに、公演前に収録された立川志らくの衛星劇場独占インタビューも放送します！ぜひご覧ください。

立川志らく40周年記念公演 独占インタビュー

(C)松竹ブロードキャスティング

[放送日]2月13日(金)午後8:15～他 テレビ初放送

2025年

[出演]立川志らく

2025年11月13日に行われた『立川志らく40周年記念公演 談志縁の噺家集（小さん 志ん朝 小三治 圓楽）』の公演前に収録された衛星劇場独占インタビューを放送！

立川志らく「天災」

(C)松竹ブロードキャスティング

[放送日]2月5日(木)午前7:00～他 テレビ初放送

紅羅坊名丸という名の先生のところにやってきた短気で喧嘩っ早い八五郎は、先生に「なにごとも天災とあきらめれば腹も立たぬ」と諭される。すっかり感心して長屋に帰ってきた八五郎は、隣でおこったという夫婦喧嘩を聞きつけるのだが…。江戸・上方双方で公演されてきた、古典落語のひとつ。

（2025年11月13日 横浜にぎわい座『立川志らく40周年記念公演 談志縁の噺家集（小さん 志ん朝 小三治 圓楽）』より）

立川志らく「大工調べ」

(C)松竹ブロードキャスティング

[放送日]2月6日(金)午前4:30～他 テレビ初放送

大工の与太郎は滞納した家賃の肩代わりに商売道具を箱ごと大家に取り上げられてしまう。見かねた棟梁の政五郎は与太郎にお金を持たせて大家のもとへ行かせるが八百文足りないと追い返されてしまう。落語界の人気者・与太郎と江戸っ子口調の切れの良い啖呵が見どころの一席。

（2025年11月13日 横浜にぎわい座『立川志らく40周年記念公演 談志縁の噺家集（小さん 志ん朝 小三治 圓楽）』より）

立川志らく「浜野矩随」

(C)松竹ブロードキャスティング

[放送日]2月10日(火)午後6:00～他 テレビ初放送

腰元彫り名人と言われた父の死後、めっきり売れない矩随の作品を若狭屋甚兵衛だけは先代への恩義で買い取っていた。しかし、ある日矩随が彫ったという若駒を見て甚兵衛は大激怒し…。講談をもとに作られた古典の一席。

（2025年11月13日 横浜にぎわい座『立川志らく40周年記念公演 談志縁の噺家集（小さん 志ん朝 小三治 圓楽）』より）

立川志らく「看板のピン」

(C)松竹ブロードキャスティング

[放送日]2月13日(金)午後8:30～他 テレビ初放送

若い衆がサイコロ博打に興じていると、老親分が現れた。親分はサイコロを一つ外にこぼす失態を演じるが、こぼれた「ピン（一）」に皆が賭けたところ、親分は「看板のピンはしまって」と壺の中の目を見せ、鮮やかに勝ちをさらっていった。 その姿に憧れた男が早速仲間を集めて同じ手口を試みるが…。

（2025年11月13日 横浜にぎわい座『立川志らく40周年記念公演 談志縁の噺家集（小さん 志ん朝 小三治 圓楽）』より）

