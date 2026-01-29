SBIアルヒ株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO兼COO：伊久間 努、以下 SBIアルヒ)は、省エネルギー性能の高い住宅に対するローンを裏付け資産とするグリーン住宅ローン担保証券(Green Residential Mortgage-Backed Securities：以下グリーンRMBS)、「Green Ritz」シリーズの2025年1月から12月までの年間発行状況についてお知らせします。





SBIアルヒは住宅ローンを中心とした商品やサービスのご提供を通じ、多くの方が安心して暮らし続けることができる社会の実現を目指しています。環境への取り組みにおいては、「良いものを受け継ぎ長く使う、循環型社会の構築に貢献する」 「地球環境に配慮した、良質な住宅の普及を促進する」との考え方をベースに企業活動を行っており、今般、当該考え方に基づいたグリーンRMBSを2025年4月30日に改定いたしましたSBIアルヒ グリーンファイナンス・フレームワークに則り発行したものです。本グリーンRMBSの発行代わり金は全額、裏付け資産であるグリーン適格資産の取得に速やかに充当されており、未充当資金は発生していません。





SBIアルヒは今後も引き続き、環境への取り組みに加え、社会・コーポレートガバナンスに配慮する事業活動を通して、企業価値の向上を目指してまいります。









＜グリーンRMBS(信託ABL含む)の資金使途および発行状況＞

●裏付け資産

SBIアルヒが実行した【フラット３５(保証型)】の住宅ローン債権のうち、【フラット３５】の省エネルギー性に関する基準※を満たす新築および中古住宅を対象とする住宅ローン債権





●発行状況

名称 ：Green Ritzシリーズ43

払込日 ：2025年1月30日

裏付け資産件数(件)：54

発行金額(円) ：1,519,500,000





名称 ：Green Ritzシリーズ44

払込日 ：2025年2月27日

裏付け資産件数(件)：29

発行金額(円) ：883,100,000





名称 ：Green Ritzシリーズ45

払込日 ：2025年3月27日

裏付け資産件数(件)：51

発行金額(円) ：1,591,800,000





名称 ：Green Ritzシリーズ46

払込日 ：2025年4月24日

裏付け資産件数(件)：91

発行金額(円) ：3,020,580,000





名称 ：Green Ritzシリーズ47

払込日 ：2025年5月29日

裏付け資産件数(件)：55

発行金額(円) ：1,784,050,000





名称 ：Green Ritzシリーズ48

払込日 ：2025年6月27日

裏付け資産件数(件)：56

発行金額(円) ：2,034,320,000





名称 ：Green Ritzシリーズ49

払込日 ：2025年7月28日

裏付け資産件数(件)：61

発行金額(円) ：1,986,813,132





名称 ：Green Ritzシリーズ50

払込日 ：2025年8月28日

裏付け資産件数(件)：65

発行金額(円) ：2,271,900,000





名称 ：Green Ritzシリーズ51

払込日 ：2025年9月29日

裏付け資産件数(件)：69

発行金額(円) ：2,160,950,000





名称 ：Green Ritzシリーズ52

払込日 ：2025年10月24日

裏付け資産件数(件)：113

発行金額(円) ：3,763,290,000





名称 ：Green Ritzシリーズ53

払込日 ：2025年11月28日

裏付け資産件数(件)：86

発行金額(円) ：2,856,070,000





名称 ：Green Ritzシリーズ54

払込日 ：2025年12月24日

裏付け資産件数(件)：69

発行金額(円) ：2,499,310,000





※詳細は、SBIアルヒ グリーンファイナンス・フレームワーク( https://www.sbiaruhi-group.jp/application/themes/aruhi/pdf/SBI-ARUHI_GreenFinanceFramework_20250430.pdf )を参照のこと。